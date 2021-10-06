共機單日擾台數量驟降至1架次　邱國正「不奇怪」：演訓完了就復原

記者林銘翰／台北報導

空軍5日晚間發布共機動態，共軍1架運8反潛機白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），也是10月以來架數最少的一天。對此，國防部長邱國正6日表示，每個演訓都有階段，演訓階段完了以後，自然就會慢慢復原，所以並沒有什麼特別奇怪。

空軍司令部5日發布共機動態，共軍1架運8反潛機白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離與防空飛彈追蹤監控，由於1日至4日止，累計149架共機擾台，今天為架數最少一天。

立法院外交及國防委員會、財政委員會6日召開聯席會議，審查行政院函請審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」案。邱國正會前受訪時表示，每個演訓都有階段，「他最後演訓了多久，我也不知道」。

▲中共運8反潛機進入我西南空域。（圖／國防部提供）



邱國正說明，每個演訓都一定會有一個起、一個終，「在10月1日以前它也沒什麼，就突然冒出來」，演訓階段完了以後，自然就會慢慢復原，所以沒有什麼特別奇怪，至於有沒有其他壓力，他沒有深入了解。

此外，國防部在本次特別預算之中，雄二飛彈、雄三飛彈及雄三飛彈增程型總預算約797億元，加上10艘沱江級後續艦共692億元，將達特別預算總額的64%。

對此，邱國正則表示，國軍能夠馬上生產、對戰力能夠發揮，以及現成且有基礎的武器，一定是列為優先，而「雄風」反艦飛彈系列就滿足此條件，因此會挹注比較大量的金額。