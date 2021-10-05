澳洲前總理艾波特來台　出席「玉山論壇」還要見這些政要

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）5日下午低調搭機來台訪問，將應邀出席「玉山論壇」，總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文預計在10月7日上午，於總統府內接見艾伯特；外交部發言人歐江安表示，在台期間艾波特也將拜會國家安全會議秘書長顧立雄、經濟部部長王美花、國家發展委員會主委龔明鑫，並接受總統府秘書長李大維、行政院政務委員鄧振中以及外交部長吳釗燮的款宴。

歐江安說，外交部誠摯歡迎澳洲艾伯特訪問台灣，應邀出席預定在10月8日舉行的第5屆「玉山論壇」發表專題演說。艾伯特是在本（10月5日）下午抵達台灣，由外交部政務次長田中光代表接機。

歐江安表示，訪台期間艾伯特除了出席「玉山論壇」外，將晉見蔡英文總統，拜會國家安全會議秘書長顧立雄、經濟部部長王美花、國家發展委員會主委龔明鑫，並接受總統府秘書長李大維、行政院政務委員鄧振中以及外交部長吳釗燮的款宴。

歐江安表示，艾伯特於2013到2015年曾擔任澳洲總理，卸任後仍積極參與國際事務。艾伯特為我國堅定友人，多次為台灣發聲，公開表達支持台澳洽簽「經濟合作協定」（ECA）及我國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。艾伯特此次訪台當有助提升國際社會對台灣在印太區域的角色。

歐江安強調，台澳理念相近，雙方共享自由、民主及人權的價值，艾伯特前總理來訪將強化兩國於安全、經貿及區域情勢的交流與合作。本次艾伯特來訪，外交部已與中央流行疫情指揮中心及台北市政府衛生局密切協調，妥善執行「外交泡泡」各項防疫規劃，以最高的標準做好各項防疫準備工作。