鄉民接力捐款挖眼案　趙少康：蔡英文只關心IG追蹤突破90萬

▲趙少康捐出一日所得，協助挖眼案受害者，控訴蔡政府瀆職、傲慢。（圖／翻攝趙少康臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

屏東挖眼案震驚社會，社會安全網的議題再度引起各界重視，不少網友慷慨解囊協助受害者。對此，資深媒體人趙少康質疑，總統蔡英文只關心自己的社群媒體追蹤人數是否突破90萬，連道歉跟承諾都沒有了，自小燈泡事件至今已五年，蔡英文及民進黨政府到底做了什麼？別再用文青口號治國，破網依然在補。

趙少康指出，2016年，蔡英文說「我的責任，就是讓每一個可能掉出這張網外的邊緣人，都可以被這張網接住」。四年後，社工人力依舊短缺，面對薪資待遇過低，副總統賴清德在行政院長任內曾呼籲社工做功德，我們以為改革的時間不夠，所以忍了。2020年，蔡英文總統在就職典禮上，還是說「新政府會用最嚴肅的態度和行動來面對」。

但是趙少康表示，從小燈泡事件、桃園公園隨機殺人事件、牙醫割喉案、華山草原分屍案、鐵路殺警案、王秉華隨機殺人事件、高雄地檢隨機殺人案，直到去年的大馬女學生台南遇害事件，黃偉哲還能信誓旦旦的說「只有兩盞路燈不亮」，引起全民激憤。民眾開始懷疑，五年過去了，蔡英文及民進黨政府到底做了什麼？

趙少康說，屏東挖眼案震驚社會，很多人不敢相信是發生在台灣的真實事件，加害者甚至宣稱自己因為精神病，政府沒辦法關他，加害者自恃將無罪，毀了青春年華女店員的人生，何其諷刺？

趙少康批評，蔡英文這一次選擇漠視、不再承諾任何事、沒有任何道歉，甚至連最敷衍的「蔡英文小卡」及「緊盯改革新聞稿」也不發了，社會悲愴之時，蔡英文總統只關注自己的IG追蹤數是否突破90萬人，應該如何大肆慶祝，真是「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」

趙少康相當不平「人民的悲傷憤怒、人民的倉皇無助，蔡英文聽見了嗎？」不捨的民眾自發性捐款，希望撫慰受害者身心，不只是人性的展現，更是在社會安全網破洞補不起來的此時，對蔡英文瀆職的荒唐行徑，做出的最大控訴。

趙少康說，因為人民已經不再相信這個政府。在政府遠離民眾、不作為、傲慢、失能時，戰鬥藍立委、議員紛紛捐出一日所得，希望盡自己棉薄之力，撫平傷者的驚恐，提醒蔡政府還有大洞要補。