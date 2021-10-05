蔡英文《外交事務》發表專文　「台灣人已在國際佔有一席之地」

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文5日接受《外交事務》（Foreign Affairs）雙月刊邀請撰寫專文，以「台灣力爭民主之路—國際秩序變遷中的一股良善力量」為題，分享永不放棄、堅持民主的台灣模式。其中，她認為，儘管台灣數十年來被孤立，但台灣人已經在國際社會佔有一席之地。

蔡英文表示，台灣的歷史是在充滿艱辛中締造成就，而創造這段歷史的人是台灣人民，過去數十年來，我們克服逆境與國際孤立，成為現代政治史上民主轉型最成功的範例之一。

蔡英文認為，關鍵就在於台灣人民富有耐心、機智與務實，且永不放棄，我們領會微妙的區域權力平衡，也知道需要尋求支持，明白務實合作勝過高調冒險，以及願意伸出援手勝過企圖挑釁或將制度強加於他人。

蔡英文說，台灣人民並非在所有事情上都能達成共識，但隨著時間推移，逐漸形成集體認同。台灣人透過與世界各地的交流，內化各種價值，融合本地傳統，創造自由進步秩序，並形成台灣人的特質。

蔡英文認為，這份認同的關鍵就是台灣人民在歷經數十年的威權統治後，努力爭取民主，並選擇擁抱民主，台灣的民主不走回頭路。民主或許不完美，但已成為台灣人民認同中不容妥協的一部分，這份堅定讓台灣挺過21世紀的挑戰，也築成一道防火牆，防止內外勢力試圖破壞台灣得來不易的民主體制。

「台灣人民選擇擁抱民主，其中主要的因素是堅信台灣的未來由台灣人民透過民主的方式共同決定。」蔡英文說，儘管人民對於台灣的未來想法不一，但是我們團結一致，堅守民主、價值和制度，共同對抗想要破壞我們的認同、改變我們珍愛生活方式的外部勢力。

蔡英文強調，大多數的台灣人民認為民主是最佳的治理形式，都願意竭盡所能捍衛民主，對我們理念的挑戰接踵而來，但無疑的是，一旦台灣的生存受到威脅，台灣人民就會奮起守護。

蔡英文說，公民社會一直在台灣扮演著重要的角色，國民黨威權統治時期，黨外運動推動解嚴，促進台灣民主化；甚至在成功解嚴之後，繼續積極有效的制衡政府力量，今日台灣公民社會在國家治理所發揮的功能，在區域內是無與倫比的，這也展現出民選官員與能透過選舉影響政策的選民之間的信任。

蔡英文強調，台灣的公民社會也是提升台灣國際地位不可或缺的力量，儘管台灣被聯合國及多數國際組織拒於門外可能導致孤立，但這反而激發台灣人民源源不絕的創造力和能量，藉由中小企業、非政府組織到各種半官方團體等方式，與外界連結。

蔡英文說，台灣沒有因未獲多數國家正式承認而受挫，反而以創新思維，藉由非傳統的管道深化與世界的互動，來抗衡那些否定台灣存在的勢力。

「儘管數十年來被孤立，但台灣人民已經成功地在國際社會中占有一席之地。」蔡英文說，這讓我們蛻變為印太區域的經濟強國，也是發展最蓬勃的民主國家之一。



在「改變法則」上，蔡英文說，儘管生存面臨艱鉅挑戰，台灣仍屹立不搖，並蓬勃發展成自由的民主體制，這對於國際關係的通行法則具有重要的意義，台灣努力在國際社會中扮演更有意義的角色之際，區域政治環境也不斷變化，更獨斷的行為野心勃勃要挑戰自由世界秩序，而其經濟和政治實力，已能將其野心付諸行動。

蔡英文說，隨著國際社會意識到威權體制的野心可能造成的衝擊，越來越多國家願意重新檢視長期以來與自由民主台灣交流的預設立場及自我設限。

蔡英文說，台灣透過經濟實力、參與式民主，努力甚至已在許多方面，為影響全球的挑戰提供解方，這些挑戰包括氣候變遷、新興疾病、武器擴散、恐怖主義、人口販運和對供應鏈的威脅等等。

面對這次新冠肺炎疫情，蔡英文說，可以看到世界是緊密相連的，地球上某個角落的疾病，在短短數月間就能引發全球大流行，很多時候，這種緊急事件的發生和擴散的速度，國家及現有國際組織力有未逮，為了因應未來的緊急事件，國際社會就應該更加包容，而不要拘泥於現行的架構。

蔡英文指出，雖然疫情在2021年春升溫，台灣仍向世界證明，民主制度可以有效因應疫情，除善用人工智慧、大數據和網絡監測外，也會妥善使用收集到的資訊。

蔡英文說，此次疫情也讓台灣有機會和世界分享經驗，提供急需的醫療援助，長期被排拒在「世界衛生組織」(WHO)等國際組織之外，台灣必須自行設法與國際夥伴合作溝通，雖然被聯合國及多邊國際組織排拒在外，卻強化了我們的韌性，激發我們以創新思維因應挑戰，處理各種危機。

「雖然長期被冷落，台灣仍努力遵守國際規範。」蔡英文舉例，好比「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC)，配合修改國內法規，自行制訂方案以因應日趨複雜的挑戰。

蔡英文說，台灣積極與夥伴們努力合作，共同促進區域發展。2016年台灣推動「新南向政策」，透過與南亞、東南亞及澳洲、紐西蘭等國家的經貿、投資夥伴關係、以及教育、民間、科技、醫療等交流合作，促進區域繁榮，並且透過企業界在這些夥伴國家進行投資，同時確保供應鏈的安全及推動區域發展。

此外，蔡英文認為，台灣在高科技產業的領導角色，以及高素質且全球化的勞動力，能在半導體、生技和再生能源等產業協助建立安全的全球供應鏈，這些產業比以往任何時候更亟需國際合作。

蔡英文說，台灣的半導體產業尤其重要，這面「矽盾」讓台灣得以保護大家，免於遭受威權政體激進破壞全球供應鏈的意圖。我們致力推動臺灣成為新的區域「高階製造中心」，進一步強化我們在維護全球供應鏈安全的角色，並鞏固台灣在全球供應鏈的地位。

蔡英文表示，除了生產電腦晶片外，台灣也在高精密製造、人工智能、5G應用、再生能源、生技等諸多領域蓬勃發展，有助建立更多元、更全面的供應鏈，可抗拒人為或其他方式的干擾。



最後，蔡英文談及「民主價值」，她指出，台灣位處自由民主秩序與威權角力的最前線，台灣也在強化全球民主方面扮演重要角色，2003年台灣成立區域內第一個致力推動民主倡議的非政府組織—「台灣民主基金會」，仿效美國「國家民主基金會」和英國「西敏寺民主基金會」，資助推動民主發展和人權的海內外非政府組織，並透過辦理參與式預算鼓勵民眾參與治理，及年度「亞洲民主青年領袖營」鼓勵青年參與推動民主。

蔡英文說，2019年「台灣民主基金會」舉辦首屆區域宗教自由論壇，台灣也指派首任宗教自由無任所大使。她強調，台灣在民主、性別平等、新聞自由、宗教自由的亮眼表現，使愈來愈多在亞洲處境日益艱難的國際非政府組織到台設點。

蔡英文指出，包括「無國界記者組織」 (RSF)、「國際民主協會」(NDI)、「國際共和研究所」 (IRI)、「歐洲價值安全政策中心」 (EVC) 和「弗里德里希諾曼自由基金會」(FNF)，皆在台灣設立辦事處，以避開監視、騷擾和干預，繼續推動區域內重要工作。

蔡英文說，「全球合作暨訓練架構」(GCTF)是由台灣、美國等夥伴共同主持的平台，可和世界各國分享專業，促進執法、公衛、良善治理等領域的創造性合作。

她強調，GCTF近期活動曾聚焦在媒體識讀及民主國家如何打擊假訊息，台灣對此議題有豐富的經驗；在過去5年以來，來自87個國家的2,300多位專家、官員參加了台灣的GCTF研討會。

蔡英文表示，GCTF將持續擴大，成為台灣與美國等世界各國更廣泛合作的途徑，台美為達區域和平穩定，在諸多議題緊密合作，我們希望籍由成為美國和其他理念相近國家密切的政治經濟夥伴，承擔更多責任。