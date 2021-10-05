蔡英文撰文向世界談共機擾台　「台灣淪陷是民主聯盟的災難」

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

中共4日派出56架次軍機擾台，打破國軍公布數據以來史上紀錄。對此，總統蔡英文5日接受《外交事務》（Foreign Affairs）雙月刊邀請撰寫專文，以「台灣力爭民主之路—國際秩序變遷中的一股良善力量」為題，分享永不放棄、堅持民主的台灣模式。

首先，蔡英文強調，台灣力爭民主之路，是國際秩序變遷中的一股良善力量，台灣的故事是一部堅韌不屈的奮鬥史，即使生存不斷面臨挑戰，仍矢志維護民主、進步價值，我們的成功是堅定實踐以良善治理和透明度為內涵的民主而獲得的成果。

蔡英文表示，台灣的故事不只述說我們維護民主的生活方式，也表達我們勇於承擔維護區域與世界穩定的責任。2,350萬台灣人民的努力和勇氣，使得我們成功地在國際社會中占有一席之地。

蔡英文說，在經歷疫情之後，現在威權體制更深信他們的治理模式比起民主制度更符合21世紀的需求，這也引發意識形態的角力，而台灣就處在這體制角力的要衝，有蓬勃民主和受西方影響的台灣，同時也受到中華文明的影響及亞洲傳統的形塑，其屹立不搖和持續繁榮，牴觸了中共的論調，也阻礙了中共稱霸區域的野心。

「台灣的永不放棄，以及對民主的堅持，雖然被排除在國際組織之外，仍跨越阻礙，矢志做負責任的利害關係者。」蔡英文強調，我們的努力，終於激發其他國家重新評估，這個處於新的意識形態衝突前線的台灣所擁有的自由民主國家價值，隨著各國逐漸認清中共構成的威脅，也應了解與台灣合作的價值，並謹記，若台灣淪陷，將是區域和平及民主聯盟體系的災難，也意味著，在當今全球價值競賽中，威權主義較民主主義占上風。



在「印太區域的未來」方面，蔡英文表示，印太是全球成長最快的區域，與21世紀的進程發展息息相關，印太區域的興起，在貿易、製造、研究和教育等各領域，提供許多機會，但也伴隨新的緊張情勢和體制的矛盾，如果處理不當，可能對國際安全和全球經濟造成重大影響，更強勢、自滿的威權主義興起，引發這些緊張局勢，並挑戰自二次大戰結束以來，自由民主秩序所界定的國際關係。

蔡英文說，北京當局從未放棄對台的野心，中國軍事支出持續二位數的成長，在台海及周邊海域軍事擴張，北京當局這樣日漸強勢的姿態已取代其對和平解決爭端的承諾。

蔡英文說，2020年以來，中共的軍機艦在台海的活動明顯增多，幾乎天天侵入台灣南部的防空識別區，偶爾還會越過台海中線—貫穿台灣海峽中部，從日本周邊島嶼的東北方向，向西南延伸到香港。

蔡英文表示，儘管情勢令人擔憂，台灣人民依然向全世界宣告，民主不容妥協，在共軍幾乎天天侵擾的情況下，台灣在兩岸關係上的立場始終如一：「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進」。

她強調，也就是，維護區域安全仍將是台灣整體政策的要務，就如2016年以來我們政府所一再重申，只要在對等、不設政治前提的原則下，將持續以開放態度與北京當局展開對話。

另一方面，蔡英文認為，台灣也投入必要資源，強化對北京當局的了解，以減少誤解和誤判的可能性，並有助於做出更精確的兩岸決策，我們期待能清楚瞭解外在環境的威脅及機會，以迎接挑戰。

同時，蔡英文表示，台灣也致力與區域間的行為者合作，確保區域穩定，今年3月，台灣與美國簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，此工作小組將促進美國海岸巡防隊及台灣海巡署雙方溝通並分享資訊，也將針對共同目標深化合作，例如保護海洋資源、打擊「非法、未報告及不受規範」漁業活動等，希望以此模式擴展與其他印太區域夥伴的非軍事合作。

蔡英文表示，台灣已進行一系列軍隊現代化和組織改造，以妥善因應現在和未來的挑戰。除了戰鬥機等傳統戰力，台灣也大量投資在不對稱戰力，包括移動式陸基反艦飛彈，並將於 2022 年成立「國防部全民防衛動員署」，此項軍事改革將確保訓練有素、裝備精良的後備戰力，能成為正規軍隊可靠的後援。

蔡英文說，這些行動都是為了提升台灣的自主整備度，展現台灣願意承擔責任的態度，我們不會將安全夥伴的協助視為理所當然，台灣對區域安全的貢獻不止如此，我們也致力與周邊國家合作，防止東海、南海及台灣海峽爆發軍事衝突。

蔡英文表示，台灣位處由日本北方至婆羅洲的第一島鏈，這條海上防線一旦遭武力破壞，將衝擊國際貿易，破壞整個西太平洋的穩定。台灣失守將不只是台灣人民的浩劫，也將瓦解70多年來得以維持和平、卓越經濟發展的安全架構。

「台灣不求軍事對抗，希望與周邊國家在和平、穩定、可預測且互惠的原則下共存。」蔡英文坦言，但是如果我們的民主和生活方式遭受威脅，台灣必將竭盡全力捍衛自己。