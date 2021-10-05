19歲女大生求職「遭特斯拉撞死」！阿嬤聽惡耗崩潰：她不想我辛苦

▲女大生騎機車遭撞亡。（圖／楊淑媛翻攝，下同）

記者楊淑媛、閔文昱／桃園報導

就讀桃園中壢中原大學的19歲劉姓女大生，在上月25日騎機車行經平鎮區延平路二段107巷口時，與29歲余姓工程師駕駛的特斯拉自小客發生事故，劉女送醫經3天搶救後不治。家屬透露，劉女是由阿嬤一手帶大，為了分擔家計才去找打工，想不到就遇上死劫。阿嬤聽聞噩耗後也數度哭到癱軟，場面令人鼻酸。

警方指出，19歲劉姓機車女騎士於9月25日行經平鎮區延平路二段107巷口，與29歲的余姓自小客車工程師駕駛發生事故，劉女當下頭部先倒地，造成嚴重顱內出血、身體多處骨折及肺及腦幹受傷，送醫經3天搶救後宣告不治。

劉女的家人表示，他們是單親家庭，生活很不容易，女兒為了改善生計打工求職，當天要去遞履歷找工作，沒想到卻出車禍，天人永隔。阿嬤透露，她曾告訴劉女，不用去打工，她會給零用錢，「但她說不用，工作找到了，叫我不要擔心。」

據了解，劉女的爸爸是身障人士，從小父母離異，所以由阿公阿嬤帶大，平時乖巧孝順。事發後，阿嬤無法釋懷孫女的離世，哭到癱軟需要人攙扶，並悲痛地說，「她都會問說，阿嬤妳有沒有錢，我說我這裡還有錢，她真的很乖。」至於，肇事的余姓工程師，家屬表示，有出面拈香致歉，並得到女兒的原諒。

家屬也在臉書貼文尋求行車紀錄器畫面，希望能還原事發情況，釐清車禍原因及肇責比例，還給女大生一個公道。

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