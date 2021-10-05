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特斯拉開進無人墓園　偵測到「行人逼近」車主嚇爆！超毛影片瘋傳

▲▼ 特斯拉感應到「有行人」，駕駛肉眼一看什麼都沒。（圖／翻攝自TikTok／@sina.ata）

▲ 席那眼前明明就沒人，螢幕上卻顯示有行人。（圖／翻攝自TikTok／@sina.ata）

記者陳宛貞／綜合外電報導

電動車時代來臨，特斯拉是許多人心中的第一品牌，國外網友卻意外發現，特斯拉還有「抓鬼」的功能。一名年輕男子先前在晚上開著一輛特斯拉，行經一座空無一人的墓地，車上的行人警告系統卻突然顯示有行人靠近，但他肉眼完全沒看見人影，超毛影片在網路上掀起話題。

@sina.ata

Reply to @sina.ata Disclaimer: DO NOT TRY THIS ALONE! ##fyp ##tesla ##model3 ##graveyard ##ghostbusters ##cemetery

♬ The Ghost - NIVIRO

《UNILAD》1日報導，TikTok用戶席那（sina）上傳的影片顯示，他在夜深的晚上獨自開車經過一座墓地，起初毫無異狀，經過風平浪靜的9分鐘，車內的螢幕上突然顯示，車子右前方有一名行人正在行走，一秒後又消失。但若透過駕駛面前的擋風玻璃和右邊車窗往外看，根本沒有人出現。

突如其來的驚嚇讓席那忍不住飆了一連串髒話，但短短幾秒後，怪事又發生了，只見螢幕上冒出二個人影，位在離車子有段距離的左前方路口。席那趕緊將鏡頭照向左前方，但他眼前依舊沒有任何人。接著螢幕上離車子極近的右前方又出現行人，慢慢朝特斯拉的方向靠近。席那這時已經嚇得不顧形象，慘叫連連，在影片最後哭喊，「我受夠了，我要出去！」

這段近1分鐘的影片至今累積480萬次觀看，許多網友都嚇得不輕，紛紛留言表示，「鬼也想開特斯拉」、「特斯拉的感測器極為靈敏，所以當有類似生物的物體靠近，它都能捕捉到」、「還好我沒錢買特斯拉」。但也有網友指出，特斯拉的感測器本來就很常將垃圾桶等真人大小的物體當成行人，會發生這種狀況只是偵測到兩旁的墓碑而已。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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