消防發展基金會挺台南消防弟兄　捐贈防疫救護裝備

▲財團法人消防發展基金會的總會長、前立法院院長王金平等人，捐贈價值約274萬5千元的防疫救護裝備予台南市消防局，由消防局長李明峯代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

消防發展基金會總會長、前立法院院長王金平及邱昌其執行長、周家偉副執行長，及中華民國義勇消防總會秘書長賴明宏，5日下午3時捐贈價值約274萬5千元的防護衣及隔離衣各5千件，及1台自動心肺復甦機（LUCAS 3）予台南市消防局，由消防局長李明峯代表受贈，且回贈感謝狀以感謝消防發展基金會善行義舉。

財團法人消防發展基金會長期照顧全體警消、義消及災害防救志工等人員，給予表揚、慰問、補助，並且捐贈各項搶救及救護的器、耗材予各縣市消防局，以汰換老舊設備、補齊耗材之不足，讓辛苦的警消、義消及災害防救志工同仁能無後顧之憂地奮勇從公，以協助維護社會安全。

王金平總會長特地出席捐贈儀式，王總會長表示，消防發展基金會一直是消防同仁最強的後盾，這次捐贈的自動心肺復甦機（LUCAS 3）是最新型的器材，價值約新台幣95萬，所謂工欲善其事，必先利其器，相信這項設備可以為院前救護提供更好的品質。

市長黃偉哲感謝消防發展基金會長期支持台南市消防局，並且表示民間的力量一直是公部門很倚重的量能，尤其消防救護經常面臨的是瞬息萬變的複合型災害，這個時候就需要公、私部門一起給予協助，讓消防救護同仁有足夠的信心跟力量去面對災害、保衛這座城市。

消防局局長李明峯表示，台南市到院前心肺功能停止急救成功率逐年攀升，去年是28.1％，這次消防發展基金會捐贈的自動心肺復甦機，可以在救護車行進中執行穩定的CPR按壓，除了可以降低救護人員的體能消耗，更可以爭取時間做更多的處置，進而提高傷患的存活率。