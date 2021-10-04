台南疫情99天+0　黃偉哲：防疫措施部分有條件開放

▲台南市長黃偉哲表示，中央宣布維持二級警戒，但口罩佩戴以及部分場所營業與活動有條件放寬，請市民朋友防疫意識不要鬆懈，才能持續讓生活步入正軌。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

全國連續5天+0，台南市99天+0，台南市長黃偉哲表示，全國劑次覆蓋率已經高達70％，人口覆蓋率達57％，中央流行疫情指揮中心宣布維持二級警戒，但口罩佩戴以及部分場所營業與活動有條件放寬，請市民朋友防疫意識不要鬆懈，才能持續讓生活步入正軌。

黃偉哲市長提醒，公費疫苗預約平台第10期4日上午10時起開放預約，提供第二劑AZ疫苗、第二劑高端疫苗以及第一劑BNT疫苗預約接種，符合資格的市民務必記得到平台進行預約，預約截止日為10月5日下午4時，進行施打的期間為10月6日-14日。

黃偉哲說明，校園BNT疫苗接種作業進度，自9月22日至10月3日，共有59113位學生完成接種，接種完成率66.2％。3日進行接種學校為中華醫事科技大學五專部，共有一至三年級851位學生接種，4日則為曾文家商、北門高中等2校1240人安排接種BNT疫苗。

台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起至3日止，共接種124萬6286劑次，人口涵蓋率53.0％；第二劑涵蓋率13.7％；劑次涵蓋率66.7％。

而由於國內疫情警戒管制，考量就業市場受疫情影響仍未穩定，為鼓勵雇主僱用及勞工就業，黃偉哲宣布先前勞動部自7月12日起所推動的「安穩僱用計畫2.0」，考量勞工就業和產業對勞動力的需求，台南市特別延長至明年6月底，藉由雙管齊下獎勵措施，促進勞雇雙方儘速媒合就業。

黃偉哲說明，「安穩僱用計畫2.0」實施期間，原為7月12日起至9月30日止，現特別延長至明年6月底，只要接受公立就業服務機構推介僱用的失業勞工，雇主可獲得僱用獎助，聘用勞工全時工作滿2個月可獲獎助1.5萬，連續僱用4個月再領1.5萬，最高獎助3萬元，部分工時則獎助一半；另勞工受僱後同樣可獲得就業獎勵津貼，全時工作就業滿2個月可獲得1萬元，就業滿4個月再領1萬元，最高可領2萬元，部分工時亦獎助一半。

黃偉哲也提醒市民，中央流行疫情指揮中心已宣布維持二級警戒，但在口罩佩戴以及部分場所營業與活動規定有條件放寬，請市民朋友留意，同時規定放鬆防疫意識也不要鬆懈，才能持續讓生活步入正軌。