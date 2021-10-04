安穩僱用計畫2.0台南延至2022年6月　黃偉哲：助雇主及勞工渡過難關

▲台南市長黃偉哲表示，「安穩僱用計畫2.0」，台南市特別延長至2022年6月底，幫助雇主及勞工渡過難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲4日表示，針對勞動部自7月12日起所推動的「安穩僱用計畫2.0」，台南市特別延長至2022年6月底，希望藉由獎勵措施，促進勞雇雙方儘速媒合就業。

台南市長黃偉哲表示，由於國內疫情三級警戒管制，民眾配合防疫措施減少外出移動消費，使得國內餐飲、住宿、零售及國內旅遊等行業受到衝擊，有一些場所就關閉了，或是說沒有關閉，但是受到很大的限制，考量就業市場受疫情影響仍未穩定，為鼓勵雇主僱用及勞工就業，先前勞動部自7月12日起所推動的「安穩僱用計畫2.0」，考量勞工就業和產業對勞動力的需求，台南市特別延長至明年6月底，藉由勞資雙管齊下的獎勵措施，促進勞雇雙方儘速媒合就業。

勞工局局長王鑫基說明，「安穩僱用計畫2.0」實施期間原為7月12日起至9月30日止，現特別延長至明年6月底，只要接受公立就業服務機構推介僱用的失業勞工，雇主可獲得僱用獎助，聘用勞工全時工作滿2個月可獲獎助1.5萬，連續僱用4個月再領1.5萬，最高獎助3萬元，部分工時則獎助一半；另勞工受僱後同樣可獲得就業獎勵津貼，全時工作就業滿2個月可獲得1萬元，就業滿4個月再領1萬元，最高可領2萬元，部分工時亦獎助一半，藉以創造勞雇雙贏。

只要符合上述條件的雇主及勞工，向原推介就服機構申請，檢具就業獎勵津貼申請書、僱用獎助申請書、僱用名冊、薪資證明等文件、經審查通過即匯入存摺帳號，細節可洽詢勞動部勞動力發展署各分署暨所屬就業中心，或電洽免費客服專線0800-777888。