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社會 社會焦點 保障人權

獨／重回「攔路牙叉」奪命現場！車道扯當自家　堆高機打橫卸貨

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市霧峰區中正路2日晚間發生恐怖「堆高機奪命車禍」，王姓男子(20歲)當時騎車載著魏姓好友(19歲)經過該路段，不料卻迎面撞上堆高機升在半空的牙叉，2人當場斷頸、頭凹慘死。王男爸媽控訴，當時一輛貨車停在機車道，堆高機則背靠分隔島橫踞快、慢車道作業，且現場沒有擺放交通錐、反光標誌，才會害得2條年輕生命就這樣殞落。

▲▼2男騎車撞堆高機牙叉慘死，令家屬心碎。（圖／記者白珈陽攝，下同）

▲家屬重回事故路口招魂。（圖／家屬提供）

據了解，死者王男是家中長子，名時在早餐店打工，家裡還有一個18歲的弟弟；事發當天，王男騎車到高鐵接當兵放假的魏姓好友，不料2人途中行經中正路時竟然遭「攔路牙叉」奪命，頭部迎面撞上升在半空的牙叉，當場頸部斷裂、頭臉變形凹陷，撕裂的皮還一度沾黏在地，2人到院後急救30分鐘，最終仍因傷勢過於嚴重宣告雙雙不治。

王男父母痛批，是發地點是馬路，但該工廠卻無視交通安全，逕自在道路上作業，完全將馬路當成自家工廠；當時天色昏暗，工廠一輛貨車停靠在機車道，而堆高機則打橫佔據快、慢車道，背靠分隔島，牙叉朝著貨車方向升起作業，正準備要卸貨，豈料因視線不佳，王男根本未注意到半空中的牙叉，當場迎頭撞上，釀成慘劇。

▲▼2男騎車撞堆高機牙叉慘死，令家屬心碎。（圖／家屬提供，下同）

▲當時貨車停靠機車道（紅圈處），而堆高機則背靠安全島，打橫佔據快、慢車道（黃圈處）作業。（圖／家屬提供）

▲▼台中堆高機路邊卸貨，騎士騎車經過猛撞上2人送醫搶救亡。（圖／民眾提供）

▲堆高機牙叉當時升至半空準備卸貨，王男因視線不佳未注意，當場迎頭撞上。（圖／民眾提供）

王男父母指控，工廠佔據道路作業，且根本就沒有擺放交通錐、反光標誌、警示燈示警，而對方所謂的「交管人員」，也只是一個員工拿著白光手電筒亂揮，旁人看了根本不知道是什麼意思。

「孩子同學的爸爸就住在那！」王男父母表示，當地居民指出，該工廠長期如此作業，完全未落實交通安管，過去沒有發生過意外，因此作業程序一直都是如此，「但你晚上在那邊卸貨，根本就不對，本來就不可以在那邊工作！」

王男父母還質疑，事發當下疑似還是鄰近住戶報案，而堆高機駕駛還一度嘗試移開機具，疑似試圖毀滅證據；且堆高機及貨車駕駛，2人僅在偵查庭開庭時向家屬點頭致意，根本就沒有正式的道歉，之後便不聞不問，連手機也關機，「不知道他們有沒有真心悔過、道歉，我們不敢去揣測，只希望給我兒子一個真正的原因，讓這2個孩子九泉之下也要死得明白。」

►獨／才說要教弟騎車…20歲男載友逛夜市「撞牙叉亡」！爸媽心碎

►堆高機牙叉奪2命！工廠大門今深鎖「僅留一小縫」：都給警察處理

▼死者王男（中）年僅20歲，是家中長子。（圖／家屬提供）

▲▼2男騎車撞堆高機牙叉慘死，令家屬心碎。（圖／家屬提供，下同）

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