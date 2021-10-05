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台中「金錢豹」轉型自助KTV申請復業遭打槍　原因出在這幾個字

▲▼金錢豹酒店。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中名產金錢豹申請復業遭打槍，原因出在這幾字。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府開放受理視聽歌唱業者提出復業申請，被台中人稱為「名產」之一的金錢豹，除了在日前宣布將改為自助式KTV，也搶在今天第一天送件，但由於金錢豹在國稅局登記的營業項目中註明「有侍者陪伴之視唱」，資格不符，業者得先到國稅局申請營業變更，再重新送件審核，能否如預期在10月7日開幕，仍有不確定性。

金錢豔名遠播，但為了生存，日前宣布將改為自助式KTV，金錢豹創辦人袁昶平曾接受《ETtoday新聞雲》受訪時表示，「酒店2、3、4樓都改成自助式，員工總要生存啊」一切防疫規定都會依照中央指示辦理。

▲▼網路傳出金錢豹酒店要轉型自助式求生，高層表示目前無此規劃。（圖／民眾提供）

經發局指出，今日首日開放，除了金錢豹之外，也有多家業者詢問申請流程，目前共2家業者送件，但資料不齊全已請業者補正，後續將按申請順序逐案審查，審查符合規定後，將儘速核准復業。

經發局表示，台中市約有184家 KTV，其營業項目僅登記視聽歌唱業，市府依循中央規範，已宣布於10月5日受理視聽歌唱業復業申請，業者須備妥復業申請書、從業人員清冊(應有6成以上已施打至少1劑疫苗滿且14天，並檢附證明文件)、營業場所防疫照片等相關證明文件後，經核准後即可營業。

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