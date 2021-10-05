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「僅限這層樓」金錢豹改平價KTV營業　老司機哀號：以後一位難求了

▲▼金錢豹酒店。（圖／記者白珈陽攝）

▲金錢豹酒店3樓申請復業成功，即日起可營業。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華／台中報導

被稱為全台酒店指標的台中金錢豹，日前宣布將改為自助式KTV，預計7日開幕，也搶在今天第一天送件台中市府申請復業，不料卻因為在國稅局登記的營業項目中註明「有侍者陪伴之視唱」，資格不符遭打槍，讓預訂10月7日開幕期程出現變數。不過，中市府晚間透露，金錢豹3樓的營業登記項目為視聽歌唱，並無陪侍，因此3樓申請開放通過，即日起可復業。

市府表示，金錢豹內總共有6家公司登記，其中三樓公司登記項目中並無「陪侍」，下午火速提送文件送審，經發局審查通過，即日起即可復業。

消息傳出，讓許多從沒踏進過金錢豹的消費者蠢蠢欲動，坦言以前根本不敢踏進去，現在改平價消費後，「有了走進去的勇氣，很想去嘗鮮，已經跟朋友約好要去唱歌！」

▲▼網路傳出金錢豹酒店要轉型自助式求生，高層表示目前無此規劃。（圖／民眾提供）

不過，酒客就開心不起來，透露沒有高檔消費門檻，一定一堆人想搶進一窺金錢豹內部，「應該會好一陣子訂不到位子了！」酒客透露，金錢豹一樓為舞廳，二三樓為包廂，四五樓是酒店，三樓包廂消費2000元起跳，如果加上酒水費用3000、4000元以上，就是「比外面貴一點的KTV」，勢必會吸引很多人前往消費。

台中市政府表示，統計申請今天共27家視聽歌唱場所提出申請，其中20家符合規定已核准復業，其餘7家送審中，後續將按申請順序逐案審查，在防疫與經濟發展間取得平衡點。

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