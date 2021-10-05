獨／才說要教弟騎車…20歲男載友逛夜市「撞牙叉亡」！爸媽心碎

▲▼2男騎車撞堆高機牙叉慘死，王男(右圖右二)家屬心碎。（圖／家屬提供，下同）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中市霧峰區中正路2日晚間發生一起奪命車禍！一名20歲王姓機車騎士載著19歲魏姓友人行經該路段，當場撞上停在路邊卸貨的堆高機，頭部遭升停在半空中的牙叉擊中雙雙慘死，其中王男頭部嚴重變形，令家屬心碎不已。王男父母透露，兒子出事前才載弟弟去打疫苗，還要教弟弟騎車，不料，跟好友出門卻成了死亡之旅。

據了解，王男平時在早餐店打工，還有一個18歲的弟弟，與另名魏姓死者是從國中就認識的同學兼好友。王男父母指出，事發當天兒子先去高鐵站，接了當兵放假的魏男後，2人一同騎車去逛夜市，行經中正路時，由於天色昏暗，前方堆高機背靠中央島、橫跨路面，將牙叉升高向貨車卸貨，兒子看不見堆高機的牙叉，當場撞上去。

王男父母透露，從附近民眾口中得知，堆高機、貨車等相關單位，以前卸貨時就沒有做交安措施，包括三角錐、反光條都沒設置，所謂交管人員只是拿一根發白光的棒子在車輛前方亂揮，旁人根本不知道是什麼意思，事發當天也是如此，質疑相關單位有疏失。

王男父母表示，貨車、堆高機司機只在偵查庭那天有向家屬鞠躬道歉，之後便不聞不問，連手機也關機。家屬盼有完整監視器的民眾可以提供給他們，不要讓2個有大好前程的年輕人死得不明不白。

▲王男(左2)頭部嚴重變形，經緊急送醫搶救30分鐘後，仍宣告不治。（圖／家屬提供）

回顧整起事發經過，39歲賴姓堆高機駕駛2日晚間在事故路段卸貨，而20歲王男騎車載著19歲魏男剛好經過該處，當場撞上堆高機，而王男碰撞後又撞上正在路邊停車的轎車，機車車頭受損、轎車則是左側受損。事後2名騎士被送往醫院搶救，但院方透露，王姓死者到院時頭部嚴重變形，經急救30分鐘後仍宣告不治，而魏男也因傷勢過重不治死亡。

目擊者心有餘悸表示，兩個騎士撞到貨叉後，接著翻車滑行約50公尺，頭部先著地，脖子斷掉，頭顱及臉部都凹陷，撕裂的皮還黏在地上，甚至可看見森森白骨，讓他嚇到整個晚上都睡不著。

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▲家屬重回現場招魂。（圖／記者白珈陽攝）