北流無障礙席視線遭樓層底板遮蔽　監院糾正北市府、文化部

▲台北流行音樂中心。（圖／記者張凱喨攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院5日表示，台北流行音樂中心耗資超過60億元興建，設有3473個固定座位，卻將21個無障礙席集中設置於2樓最後一排，導致視野遭到3樓底板遮蔽，因此通過糾正文化部與台北市政府，並要求立即改善。

監察院5日發布新聞稿指出，台北流行音樂中心自2004年起，耗資超過60億元興建，設有3473個固定座位，卻將21個無障礙席集中設置於2樓最後一排，導致視野遭到3樓底板遮蔽。

監察院說，在2020年8月開幕之後，經過媒體揭露、身心障礙團體抗議，相關單位卻未積極改善無障礙席設置問題，長期關注無障礙環境的監察委員王榮璋、林盛豐因而申請自動調查。

王榮璋表示，經過實地履勘與約詢相關單位，確認北流無障礙席之設計缺失，關鍵在於基本設計與細部設計階段，皆未針對無障礙席進行檢討與核定，甚至發現台北市建管處2014年核定的無障礙設施說明書，其內容與使用執照、目前現況都不符合。

王榮璋認為，相關單位嚴重忽視無障礙席的設計，明顯違反憲法、憲法增修條文與身心障礙者權益保障法等相關法律規定，亦不符聯合國身心障礙者權利公約強調的平權精神。

王榮璋強調，台北流行音樂中心是政府歷經20多年、耗資60餘億元打造的國際級表演場地，理應考量身心障礙者平等參與的權利，並應符合聯合國身心障礙者權利公約揭示的平等不歧視、無障礙可近性、合理調整等重要原則。

王榮璋說，文化部與台北市政府若只以票價優惠來回應外界質疑，而非徹底謀求硬體改善方式，文化平權之政策目標恐將流於空談，也希望往後政府重大工程能借鏡北流案例，從基本設計、細部設計等階段就要重視無障礙席的位置與視線等設計，而非只符合席次數量。