600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！　5大QA一次看

▲紙本藝fun券今開放超商登記。（圖／記者陳涵茵攝）



記者崔子柔／綜合報導

為響應紙本五倍券加碼，文化部推出300萬份、每份600元的「藝FUN券」，其中240萬份為數位券、60萬份為紙本券，「紙本藝FUN券」將在今（1）日上午9時開放超商登記，後續將進行抽籤，得主在全國超過1萬家以上的藝文場所，包括看表演、展覽、電影院、書店都能使用。

紙本券除了同樣可以在「五倍券共通平台」點選加碼券登記外，10月1日起也特別開放到四大超商登記，《ETtoday新聞雲》則整理出5個需注意的事項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Q1：紙本藝FUN券登記資格？

65歲以上、18歲以下，或領有身心障礙證明者，符合這3種條件之一皆可登記。

Q2：紙本藝FUN券超商登記時間？

今（1）日起，每日上午9點至晚上9點，持健保卡至四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）事務機插卡登記。

Q3：紙本藝FUN券超商登記步驟？

1、點選首頁「藝FUN券」按鈕，或至首頁➡票券➡藝FUN券。

2、閱讀同意個資蒐集，勾選「同意」，點按「下一步」。

3、插入健保卡，點選下一步。

4、輸入聯繫基本資料：輸入本人或聯絡人的手機號碼、電子信箱。

5、仔細核對資料明細，按「確定」列印小白單留存。

▲藝FUN券抽籤辦法。（圖／文化部提供）



Q4：紙本藝FUN券何時抽籤？抽籤方式？

將分4梯次舉行藝FUN券抽籤，分別在「10月13日、20日、27日及11月3日，每週三下午3:30抽籤」，每次抽出數位券60萬份、紙本券15萬份，合計75萬份，中籤者名單將於隔天上午8:30於共通平台公告，並陸續以簡訊通知。每人最高有4次抽籤機會，只要登記一次，未抽中的將順延至下一次，直到4次抽籤結束，所以「越早登記機會越大」。

Q5：中籤者如何領券？何時可領？

紙本藝FUN券中籤者將收到中籤簡訊或E-mail通知，或可至共通平台查詢是否中籤，11月10日起可持健保卡至四大超商事務機插卡取券，點選事務機首頁「藝FUN券」按鈕，插入健保卡，點選下一步並印出小白單，持單據至櫃檯向店員領取。

▼紙本藝FUN券領取方式。（圖／文化部提供）

