「驗抗體被轟炒話題」四叉貓怒貼證據：有沒有要講3次才聽得懂的卦

▲被質疑炒話題，劉宇氣憤開嗆！（圖／翻攝劉宇粉專）



網搜小組／劉維榛報導

網紅四叉貓（劉宇）兩度到禾馨診所自費檢驗高端抗體，日前報告出爐「IgG抗體：35.4→907.5，整整提高了25.6倍」，引發各界關注，而負責檢驗的禾馨被北市共罰10萬。對此，有粉專質疑劉宇炒話題，讓劉宇氣反砲「有沒有中央一句話要講三次，北市府才聽得懂的八卦？」

劉宇打完高端第一劑，在粉專高調自曝要驗抗體，第一次報告出爐時，「我驗出來的IgG數值是 35.4 AU/mL，抗體數值偏低（參考數值要50以上，但應該是指兩劑？）」

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事隔多日，劉宇再赴禾馨驗抗體，數據顯示「在兩週後抗體暴增25倍以上，IgG抗體：35.4→907.5，整整提高了25.6倍！」事實上，劉宇坦言玩弄抗體數據，「單看907.5 AU/mL就是個中規中矩的數值，但似乎有不少政治人物和名嘴被我誤導了，說高端藥性強烈，隔20天抗體暴增25倍身體會受不了。」

到了4日禾馨確定被開罰，北市衛生局長黃世傑指出，四叉貓9月27日又到禾馨婦產科診所，開罰是在調查清楚以後，在9月29日開罰，這是民權、婦產科診所併在一起，簡單來講，兩個診所各裁罰5萬元。

▲劉宇驗抗體，引發爭議！（圖／翻攝劉宇粉專）



無奈該事件一波未平，一波又起，劉宇今（5）日稍早在粉專動怒，不滿被粉專《會飛的蟑螂真的不是普通的那種恐怖》質疑他炒話題，接著寫下兩點反擊：

1.說好人民有知的權利？說好驗抗體不是傷天害理的事？說好的請四叉貓去仁愛醫院驗抗體？現在通通變成「網美出來炒話題」。

2.所謂的中央公布指引，總共有三個時間點：



9月17日莊人祥在疫情記者會說台北市衛生局自行決定，



9月23日CDC在官網寫的四大指引，



10月1日可以下載的『醫事機構自費 COVID-19 抗體檢驗指引』

最後，劉宇強調，「我是不知道這個飛天蟑螂有沒有去翻閱內容啦，這三次講的內容我們拿出來翻閱後可以發現，關於醫療機構申請的部分都寫同一句話（三次的截圖放在留言區）『參照醫療法第２１條規定，地方主管機關（台北市衛生局）自行審核』有沒有中央一句話要講三次，北市府才聽得懂的八卦？」

▼劉宇PO官方公文反擊！（圖／翻攝劉宇臉書）

