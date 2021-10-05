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國民黨新人事出爐　游淑慧嘆這世代被「忽略」：有苦說不出

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／游淑慧提供）

▲台北市議員游淑慧。（圖／游淑慧提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫昨（4日）日發布黨務人事安排，包含正副秘書長、組發會主委、文傳會主委及發言人等職務，對此，台北市議員游淑慧則感嘆，過去排位置時，40到50歲的幕僚世代讓長輩優先、現在年輕一輩民怨出現，又變成青年優先，「這些付出青春歲月的幕僚、助理世代們永遠被忽略。」

游淑慧指出，國民黨的接班狀況就跟這段期間的疫苗爭議類似，過去所有位置都是論資排輩、長輩優先。等年輕一輩民怨出來，卻又強調青年優先、青年保障，「但有苦說不出的就是黨的經驗主力，所有40到50歲的幕僚世代們。」

游淑慧表示，在國民黨內長期服務的幕僚世代們，心中對政治應該有一份熱忱，對黨也有一份歸屬。但如果黨的關注方向沒有梯次、計畫的傳承，那這些有經驗、付出青春歲月的幕僚、助理世代們永遠被忽略。

有關國民黨新的人事布局，前台東縣長黃健庭為中央委員會秘書長，前新北市民政局長江俊霆接任專任副秘書長兼主席辦公室主任，立委林為洲、前立委李彥秀、前革實院長羅智強、立法委員謝衣鳳接任副秘書長。

朱立倫也任命雲林縣黨部主委許宇甄接任組織發展委員會主委，辦公室發言人凌濤接任文化傳播委員會主委兼國民黨發言人，邱大展續任行政管理委員會主委，立委林奕華接任革命實踐研究院院長。

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