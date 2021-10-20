施明德稱民進黨創黨主席江鵬堅是調查局臥底　謝長廷：不是事實

▲民進黨江鵬堅前主席逝世20周年。（圖／翻攝民進黨臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委黃國書近日坦承學生時期，曾被迫成為國民黨線民，引起政壇軒然大波。曾擔任民進黨主席的施明德在一場採訪中證實，民進黨創黨主席江鵬堅也是調查局臥底，對此，駐日代表謝長廷表示，這個說法不是事實，江鵬堅從並沒有去調查局工作。

民進黨前副秘書長林忠正18日在臉書PO文中又拋出一枚震撼彈，他聲稱，親耳聽到一位非常敬重的受害人陳述，民進黨某一任主席是調查局派到黨外長期卧底的工作人員，他在過世前特地親自向受害人告白而且慎重道歉，並且將他多年來向調查局寫的報告文本，都交與受害人保管。

民進黨前主席施明德日前受訪時進一步證實，這位調查局臥底就是前黨主席江鵬堅，江在過世前1年請他到日本料理店吃飯，說是有要緊的事情要講、要有些勇氣等等，喝完酒之後便說出自己是調查局訓練班出身的人，是正式人員；不過，施明德強調江鵬堅從未害過任何人，這件事跟黃國書也不一樣，畢竟江是自行坦承，不能當成線民看待。

對此，謝長廷表示，江鵬堅前主席是調查局幹員被派在黨外長期臥底的說法不是事實，他從來沒有去調查局工作，而且他已經過世，還活著的朋友有義務替他澄清。

謝長廷指出，戒嚴時期、國民黨、蔣經國不可能容許民進黨創黨。不管誰多少監控、誰被佈建、收買或臥底，政治看結果、民進黨創黨成功，堂堂溪水出前村，這是國民黨情治單位在台灣的最大挫敗，也有很多人因此被處罰、冰凍或調職，當然也會展開報復。