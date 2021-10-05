　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

3歲女童長太可愛被拐走　加油站女工智鬥人販...一路跟蹤成功解救

▲▼加油站女工解救被拐走的女童。（圖／翻攝自央視新聞）

▲人販子牽著孩子路過加油站。（圖／翻攝自央視新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南桂陽縣一名3歲女童，10月2日14時許在縣城北關街玩耍時，被一名戴口罩的陌生男子抱走，隨後各方全城搜索中。隔天，一加油站女工朱艷林發現一男子抱著一個女童路過，跟前一天丟失的孩子很像，於是騎著電動單車一路跟隨。隨後看到男子上了一輛公車，她和車上乘客互相配合，將人販控制，成功解救了孩子。

據《央視新聞》報導，當日下午，兩名8歲小女孩和走失女童一起玩耍時，被一名戴口罩的陌生男子支開，隨後女童被該男子抱走。母親發現孩子丟失後迅速報了警，並在微信朋友圈發布尋人啟事，懇求所有人幫忙轉發尋找孩子。

10月3日早上9點多，桂陽縣中政石化舂陵江加油站工作人員朱豔林在工作時，發現一名男子牽著一名女童路過加油站，她特別留意了孩子，正是微信朋友圈裡轉發的丟失孩子。

▲▼加油站女工解救被拐走的女童。（圖／翻攝自央視新聞）

▲加油站女工解救被拐走的女童。（圖／翻攝自央視新聞）

朱豔林當即騎上電動單車一路跟隨，在看到男子帶女孩上了公車後，她悄悄告訴公車司機事情原委，司機配合她關上車門並報了警。

之後，她找準時機大聲質問，「這個小孩不是你的，你為什麼要劫走？」、「這就是昨天走丟的女孩，你抱走她想要幹甚麼！」、「你別想走，已經報警了！」隨後，車上乘客也立即幫忙，多人互相配合，將人販子控制。幾分鐘後，趕來的警員將涉嫌拐騙孩子的男子抓獲。經醫院檢查，女童身上沒有明顯傷痕，已安全回家。

走丟女孩的母親王芳（化名）回憶起過去的24小時，只覺得度秒如年，腦子一片亂，所幸孩子終於回家，「當時朋友圈很多人都轉發了我女兒走丟的消息，每隔一段時間就有人來詢問進展如何，還有很多人也在為我們積極提供線索，真的非常感謝他們的關心，大家都希望可以早點找到孩子。」

經警員訊問得知，劉姓嫌疑人今年31歲，桂陽縣舂陵江鎮人，自稱因三十多歲未婚且無子，看到女童長得可愛，便想帶回家自己養。目前，劉男已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

►什麼！COACH包才2850元

ET快訊
Toyz涉販毒早知清？　統神回應了
7、8月發票開出13張千萬獎！　小七買飯糰就中
「40多歲還沒打疫苗」政府遺忘？　他嘆：系統偷刪
2男撞堆高機牙叉恐怖畫面曝！　頭骨露出皮肉黏地上
「8款iPhone」換原廠電池　只要990元
公園一張照「傳來啪啪啪聲音」　千人驚：激戰到噴裝！
張淑晶要被關了！　判囚8月定讞
南投男性侵小姨子！　下跪片遭PO網公審

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

長榮長賜輪「停靠青島維修」　受損部位集中船首…陸海事局曝現況

3歲女童長太可愛被拐走　加油站女工智鬥人販...一路跟蹤成功解救

美國務院稱共機「軍事挑釁」　華春瑩：中國的台灣輪不到美國說三道四

陸房企花樣年55.62億元債務逾期　創辦人為前國家副主席曾慶紅女兒

百萬瑪莎拉蒂婚車「燒到剩骨架」…新人婚禮照辦　目擊者還原現場

新疆伊犁爆2確陽性緊急封城　「陸空交通暫停」上千遊客滯留

批踢踢「仙氣正妹」霸凌黑歷史被曝光　毀了不只一個人的童年

恆大危機「接盤俠」呼之欲出！合生創展朱家4年前也救過王健林

恆大證實「將有收購案」　子公司股價「由黑翻紅大漲29%」

澳門突爆1例確診「感染源不明」　今晚9時啟動第3次全民普篩

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

長榮長賜輪「停靠青島維修」　受損部位集中船首…陸海事局曝現況

3歲女童長太可愛被拐走　加油站女工智鬥人販...一路跟蹤成功解救

美國務院稱共機「軍事挑釁」　華春瑩：中國的台灣輪不到美國說三道四

陸房企花樣年55.62億元債務逾期　創辦人為前國家副主席曾慶紅女兒

百萬瑪莎拉蒂婚車「燒到剩骨架」…新人婚禮照辦　目擊者還原現場

新疆伊犁爆2確陽性緊急封城　「陸空交通暫停」上千遊客滯留

批踢踢「仙氣正妹」霸凌黑歷史被曝光　毀了不只一個人的童年

恆大危機「接盤俠」呼之欲出！合生創展朱家4年前也救過王健林

恆大證實「將有收購案」　子公司股價「由黑翻紅大漲29%」

澳門突爆1例確診「感染源不明」　今晚9時啟動第3次全民普篩

台大雙學霸工程師猝死寒舍艾美　家屬悲控這9人延誤就醫調查出爐

FB、IG慘掛6小時「卻很開心」　他反思1件事：希望不要修好

國泰挺政府打炒房　擬調高第2戶房貸利率！

台東獎勵回收廢棄網具3個月達9公噸　發出獎勵金12萬元

她翻家找狗1小時慌討救兵　白汪坐地墊問號欣賞奴才瞎忙

南投傳藝生活節邀黃俊雄布袋戲登台　國慶連假來花5倍券抽大獎

寶可夢也遭殃！遊戲「綁FB帳號」全掛點　玩家崩潰：整晚困在VR裡

化疫情危機變商機　她創業日賣千杯飲料　

Toyz涉販毒早知清？統神發聲：有料繼續爆、麻椅粉一個都不能放過

陸女星撞衫人間香奈兒輸慘！「質感差一截」網：賣家秀買家秀

中投公路狂飆撞小貨車…運將頭顱變形　女雙手染血淚做CPR：有人想跟我飆車

大陸熱門新聞

網紅七七被爆霸凌黑歷史　毀多人童年

超正人妻火車上遭強吻！色男情不自禁：太漂亮了

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

陸載人太空船手寫註解「真實飛回來的！」 網笑：像路邊賣西瓜的

連假開電動車出遊　兩家人為搶充電樁打架

小夫妻旅館隔離ing…14天太長忍不住半夜偷同房

女網購買按摩槍　被色快遞員羞辱

中國第一網紅恐遭拔名　「李子柒」超慘現況曝

電動車塞車不敢開空調　「還是油車好」網戰翻

孕婦被蚊子叮一口腿腫2倍大　醫驚是大忌

榮耀一天開300家店　擠下小米市占躍大陸前三強

恆大傳收購！合生創展朱家也幫過王健林

億萬富翁接愛女回家…遭90噸打樁機砸爛雙亡

百萬瑪莎拉蒂婚車燒到剩骨架　新人婚禮照辦

更多熱門

相關新聞

變態獸父性侵10歲女兒！摸完生殖器硬上

變態獸父性侵10歲女兒！摸完生殖器硬上

別再說「天下無不是的父母」！南韓一名40多歲的變態獸父A某從2017年起將魔爪伸向年滿10歲的親女兒，起先僅以手觸摸女兒生殖器取樂，豈料之後食髓知味，卻直接以身為「父親」的淫威逼女兒就範，直接硬上強姦女兒。原本一審判處13年徒刑，然而二審卻減至10年徒刑，讓當地媒體都直呼難以接受。

癡漢老翁伸手摸女童下體達1分鐘 女乘客出聲解圍還想繼續摸

癡漢老翁伸手摸女童下體達1分鐘 女乘客出聲解圍還想繼續摸

74歲變態老翁性侵10歲孫女！律師也無奈

74歲變態老翁性侵10歲孫女！律師也無奈

偷吃媽巧克力　2歲女橫紋肌溶解

偷吃媽巧克力　2歲女橫紋肌溶解

2歲女童偷吃一口媽媽「巧克力」命危　慘烈病況曝

2歲女童偷吃一口媽媽「巧克力」命危　慘烈病況曝

關鍵字：

人販女童解救湖南桂陽縣朱艷林

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

當機1小時　臉書在推特回應了

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

臉書全球死機！「它」可能是禍首

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

證交所公告13檔注意股票！股王遭點名

陳小春二兒子傻笑狂奔！網驚「都這麼大了」：顏值好高

Toyz對「被抓藥腳」冷血一句話害自己也被關　直播逼出微薄安家費

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面