3歲女童長太可愛被拐走　加油站女工智鬥人販...一路跟蹤成功解救

▲人販子牽著孩子路過加油站。（圖／翻攝自央視新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南桂陽縣一名3歲女童，10月2日14時許在縣城北關街玩耍時，被一名戴口罩的陌生男子抱走，隨後各方全城搜索中。隔天，一加油站女工朱艷林發現一男子抱著一個女童路過，跟前一天丟失的孩子很像，於是騎著電動單車一路跟隨。隨後看到男子上了一輛公車，她和車上乘客互相配合，將人販控制，成功解救了孩子。

據《央視新聞》報導，當日下午，兩名8歲小女孩和走失女童一起玩耍時，被一名戴口罩的陌生男子支開，隨後女童被該男子抱走。母親發現孩子丟失後迅速報了警，並在微信朋友圈發布尋人啟事，懇求所有人幫忙轉發尋找孩子。

10月3日早上9點多，桂陽縣中政石化舂陵江加油站工作人員朱豔林在工作時，發現一名男子牽著一名女童路過加油站，她特別留意了孩子，正是微信朋友圈裡轉發的丟失孩子。

▲加油站女工解救被拐走的女童。（圖／翻攝自央視新聞）

朱豔林當即騎上電動單車一路跟隨，在看到男子帶女孩上了公車後，她悄悄告訴公車司機事情原委，司機配合她關上車門並報了警。

之後，她找準時機大聲質問，「這個小孩不是你的，你為什麼要劫走？」、「這就是昨天走丟的女孩，你抱走她想要幹甚麼！」、「你別想走，已經報警了！」隨後，車上乘客也立即幫忙，多人互相配合，將人販子控制。幾分鐘後，趕來的警員將涉嫌拐騙孩子的男子抓獲。經醫院檢查，女童身上沒有明顯傷痕，已安全回家。

走丟女孩的母親王芳（化名）回憶起過去的24小時，只覺得度秒如年，腦子一片亂，所幸孩子終於回家，「當時朋友圈很多人都轉發了我女兒走丟的消息，每隔一段時間就有人來詢問進展如何，還有很多人也在為我們積極提供線索，真的非常感謝他們的關心，大家都希望可以早點找到孩子。」

經警員訊問得知，劉姓嫌疑人今年31歲，桂陽縣舂陵江鎮人，自稱因三十多歲未婚且無子，看到女童長得可愛，便想帶回家自己養。目前，劉男已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。