2歲女童偷吃一口媽媽「巧克力」命危　慘烈病況曝：橫紋肌溶解

▲2歲女童吃了一塊媽媽的巧克力險些喪命。（示意圖／Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

巧克力是小朋友至愛，但當中或會「暗藏危機」！江蘇一名2歲女童在家中偷吃了一塊媽媽的「巧克力」，結果出現嚴重的「橫紋肌溶解症」，險些喪命，幸經搶救後，已脫離危險期，目前轉入普通病房治療。據悉，媽媽的「巧克力」，其實是一種減肥產品。

綜合陸媒報導，江蘇省連雲港市一名年輕母親因產後體重上升，故購入「減脂巧克力」，希望可助減肥。她服用後，雖然出現心悸、興奮至不能入睡的情況，但減脂效果不錯，就對副作用沒有在意，甚至分享給朋友。

由於該母親沒有放好「減脂巧克力」存貨，其2歲的女兒看見後誤以為是一般甜食，偷吃了一粒後立即嘔吐，甚至出現擠眉瞪眼、吐舌頭等興奮症狀，被家人發現後立即送院搶救。經醫生診斷後，女童出現嚴重的「橫紋肌溶解症」，送入兒童重症病房搶救，經洗胃等搶救措施後，幸已脫離生命危險。

連雲港市第一人民醫院兒內科主任駱培良指出，該院已連續收治4名誤食「減脂巧克力」的兒童，「減脂巧克力」實際為減肥產品，含有西布曲明等成份，會引起飽腹、便秘、肝損傷、心率加快、失眠、橫紋肌溶解等不良反應，食用過量還可能導致多重器官衰竭喪命，已被禁用多年。

女童的母親事後表示，因「減脂巧克力」令女兒險喪命，已立即將剩下的「減脂巧克力」丟掉，並報警處理。目前，警方正在調查她所購買的產品來源。