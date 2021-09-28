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癡漢老翁伸手摸女童下體達1分鐘　女乘客出聲解圍還想繼續摸

記者魏有德／綜合報導

山東威海一名變態老翁在搭乘公車時，竟伸出鹹豬手不斷撫摸鄰座女童下體，時間長達1分鐘以上。旁邊的女乘客發現後，先怒斥這名老翁，同時提醒週遭乘客幫忙報警。不過，這名癡漢老翁仍有再度伸手撫摸女童大腿的意圖，車上其他乘客發現後趕緊將女童帶離座位，公車司機聞訊後急忙報警處理。

▲山東威海一名老翁在公車上伸手撫摸鄰座女童下體。（圖／翻攝魯南資訊）

▲山東威海一名老翁在公車上伸手撫摸鄰座女童下體。（圖／翻攝魯南資訊）

《南方都市報》報導，針對山東威海一男子公交車上猥褻小女孩一事，威海市公安局環翠分局發佈通報稱，犯罪嫌疑人姜某某已被公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

▲山東威海一名老翁在公車上伸手撫摸鄰座女童下體。（圖／翻攝魯南資訊）

▲見女童不敢聲張，老翁得寸進尺不斷撫摸女童下體。（圖／翻攝魯南資訊）

透過現場目擊者拍攝的影片可以發現，這名變態老翁先是慢慢將手放到女童腿邊進行試探，見女童沒有做出抵抗，老翁便得寸進尺將手伸向女童裙底撫摸。這時，女童仿佛被嚇得不敢動彈，只能任憑老翁隨意撫摸下體。

就在這時，一旁的女乘客發現女童神色有異，隨即發現變態老翁的猥褻行徑，連忙發生怒斥這名老翁，「你先把手拿開，怎麼能這樣，趕快報警！」同時，女乘客也跟女童說，「就算是你爺爺也不能這樣摸，快過來，阿姨保護妳。」

女乘客的大動作驚動一旁滑手機的乘客，眾人紛紛放下手機譴責該名變態老翁，隨後，公車司機也連忙通知警方處理。威海市公安局環翠分局事後發布通知稱，犯罪嫌疑人姜某某已被公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

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