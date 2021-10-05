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孕婦搶莫德納第2劑「被通知混打高端」結果曝！網怒：爆文才有正義

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO打到莫德納第二劑了。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「感謝大家的幫忙高調！」一名孕婦崩潰直呼，日前搶到莫德納第二劑，豈料施打前一天，醫院告知系統顯示她已打高端的二劑。崩潰之下，原PO挺著孕肚分別跑了健康中心、市政府與疾管署求幫忙，所幸皇天不負苦心人，終於在今（5）日一早，健康存摺第二劑疫苗已修正錯誤，讓原PO喜極而泣！

本站報導《預約莫德納第2劑！孕婦卻被通知已混打高端　慌張衝疾管署結果曝》，一名孕婦表示，好不容易預約10月5日僅剩的孕婦門診第二劑名額，不料10月4日醫院來電告知，系統卻顯示9月30日已施打高端第二劑，讓原PO晴天霹靂。

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當事人指出，院方叫她一定要去查為什麼會有這種錯誤的系統登記，不然因系統已登記第二劑資料，他們也沒辦法幫她接種，因一切是以系統資料為主；她掛完電話後，馬上打給第一劑的接種醫院，告知他們把她的資料登記錯誤，請他們去處理更正，不然她無法打第二劑。

眼看莫德納第二劑看得到卻打不到，原PO打了N通1922跟疫苗專線，完全求助無門，就連請假衝到到大安健康中心，竟得到「請去台北市政府直接處理」的答案，無奈就像被踢皮球般。

原PO崩潰直呼，北市府櫃檯幫她轉接負責疫苗的部門電話，電話裡的專員只能給她另一支電話，叫她打去查詢錯誤的系統怎更正，對方也無法處理，原PO只好在衝去疾管署。對此，專員坦言接到很多民眾反應「被登錄」沒打的疫苗，所以他們現在也只能去查詢看怎麼找人更正。

▲▼莫德納疫苗空瓶及盒裝，盒裝上印有接種使用期限，另外還有衛福部食藥署藥物檢查證。（圖／記者呂佳賢攝）+

▲莊人祥回應，可能是施打第一劑的醫療院所，上傳資料時打錯了。（圖／記者呂佳賢攝）

正當網友們替原PO感到心急時，今（5）日也就是施打莫德納第二劑的日子，原PO灑淚回報後續，「就是現在快9點的時候，我已經快到預計接種的醫院路上，順手又查了一下App紀錄，發現已經被更正為只打了一劑莫德納，第二劑錯誤的紀錄已經不見了。」

原PO直呼，謝謝鄉民幫高調討論，也感激疾管署的專員協助，「現在我快到醫院了，終於能不負我這二天的特休可以好好去面對第二劑的副作用了，再次謝謝大家的高調，也提醒大家要隨時關心自己的紀錄。」

底下網友們也放下心中大石頭，「祝一切順利，但請問到底誰的錯，後續要找誰負責更正」、「打個疫苗好累人，辛苦了」、「PTT爆文，才會有正義」、「這樣搞孕婦...真的辛苦」、「恭喜，不鬧大這個政府根本不甩妳」。

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