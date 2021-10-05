孕婦搶莫德納第2劑「被通知混打高端」結果曝！網怒：爆文才有正義

▲原PO打到莫德納第二劑了。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「感謝大家的幫忙高調！」一名孕婦崩潰直呼，日前搶到莫德納第二劑，豈料施打前一天，醫院告知系統顯示她已打高端的二劑。崩潰之下，原PO挺著孕肚分別跑了健康中心、市政府與疾管署求幫忙，所幸皇天不負苦心人，終於在今（5）日一早，健康存摺第二劑疫苗已修正錯誤，讓原PO喜極而泣！

本站報導《預約莫德納第2劑！孕婦卻被通知已混打高端 慌張衝疾管署結果曝》，一名孕婦表示，好不容易預約10月5日僅剩的孕婦門診第二劑名額，不料10月4日醫院來電告知，系統卻顯示9月30日已施打高端第二劑，讓原PO晴天霹靂。

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當事人指出，院方叫她一定要去查為什麼會有這種錯誤的系統登記，不然因系統已登記第二劑資料，他們也沒辦法幫她接種，因一切是以系統資料為主；她掛完電話後，馬上打給第一劑的接種醫院，告知他們把她的資料登記錯誤，請他們去處理更正，不然她無法打第二劑。

眼看莫德納第二劑看得到卻打不到，原PO打了N通1922跟疫苗專線，完全求助無門，就連請假衝到到大安健康中心，竟得到「請去台北市政府直接處理」的答案，無奈就像被踢皮球般。

原PO崩潰直呼，北市府櫃檯幫她轉接負責疫苗的部門電話，電話裡的專員只能給她另一支電話，叫她打去查詢錯誤的系統怎更正，對方也無法處理，原PO只好在衝去疾管署。對此，專員坦言接到很多民眾反應「被登錄」沒打的疫苗，所以他們現在也只能去查詢看怎麼找人更正。

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▲莊人祥回應，可能是施打第一劑的醫療院所，上傳資料時打錯了。（圖／記者呂佳賢攝）



正當網友們替原PO感到心急時，今（5）日也就是施打莫德納第二劑的日子，原PO灑淚回報後續，「就是現在快9點的時候，我已經快到預計接種的醫院路上，順手又查了一下App紀錄，發現已經被更正為只打了一劑莫德納，第二劑錯誤的紀錄已經不見了。」

原PO直呼，謝謝鄉民幫高調討論，也感激疾管署的專員協助，「現在我快到醫院了，終於能不負我這二天的特休可以好好去面對第二劑的副作用了，再次謝謝大家的高調，也提醒大家要隨時關心自己的紀錄。」

底下網友們也放下心中大石頭，「祝一切順利，但請問到底誰的錯，後續要找誰負責更正」、「打個疫苗好累人，辛苦了」、「PTT爆文，才會有正義」、「這樣搞孕婦...真的辛苦」、「恭喜，不鬧大這個政府根本不甩妳」。