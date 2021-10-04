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員工鑽漏洞打莫德納　高鐵形象蒙塵！董座發內部信「痛定思痛」

▲▼高鐵,高鐵搭車,高鐵列車,高鐵旅客。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵員工近期多次違反操守，董座江耀宗也公開發信提醒。（圖／記者賴文萱攝）

記者許維寧／台北報導

台灣高鐵42名員工日前因發現醫院系統端有漏洞，便揪團南下「闖關」，佯裝以第三類公費接種身份施打第二劑莫德納疫苗。高鐵形象蒙塵，今日董座江耀宗便發公開信予公司內員工，表示同仁近期多次違反紀律、行為操守以及正當價值判斷的嚴重事件，面對內部同仁不當行為將展開調查與檢討，更要痛定思痛，思考如何透過強化價值文化、建立有效機制，才能避免憾事再發生。

台灣高鐵日前陸續發生員工闖關打莫德納、列車服勤員偷拿商務艙零食等情事，讓高鐵形象蒙塵。高鐵董座江耀宗今天便對公司內部發出公開信，強調高鐵自營運通車以來深獲各界肯定，成果得之不易，需要員工集體珍惜、呵護。然而同仁近期發生多起涉及違反工作紀律、行為操守以及正當價值判斷的嚴重事件，已讓高鐵企業形象一同蒙塵。

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江耀宗強調，同仁不當行為除了個案調查、檢討外，更要痛定思痛，思考如何透過強化價值文化、建立有效機制，避免類似事件再次發生。

江耀宗於信上重申，高鐵的五大核心價值是紀律、正直、效率、創新、明理，不只是口號，更應該進一步落實到日常言行中。因為台灣高鐵除了是國家重要關鍵基礎設施，且在過去締造優質的服務，建立許多品質的標竿，讓各界印象深刻，同仁們一舉一動皆因為台灣高鐵的品牌形象而動見觀瞻，不僅吸引媒體關注，更是社會議論話題，希望大家都應有此體認。

江耀宗最後表示，高鐵品牌價值及企業形象是由每一位員工的持續表現點滴積累而成。應彼此督促、建立高鐵人的素質，也要求主管以身作則，帶領同仁強化法治觀念與相關教育訓練，希望同仁都能追求更高的道德標準，才能不負社會期待。

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