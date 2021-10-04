多國洽購新冠口服藥　港專家：非「靈丹妙藥」尚須審慎評估

▲默克藥廠研發的新冠口服藥受到多國關注。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國默克藥廠（Merck & Co）研發中的新冠口服藥「莫奈拉韋」（Molnupiravir）臨床試驗傳出可降低50%死亡或重症住院機率，多國都積極考慮洽購。不過，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，目前未見到該款藥物的詳細試驗數據，只見藥廠聲明，與「靈丹妙藥」仍有很大差距，應審慎了解後再進行購買。

何栢良在一個電台節目上指出，莫奈拉韋的試驗人數僅數百人，未見詳細數據，目前只見藥廠官方聲明，未經同行審批，與「靈丹妙藥」仍有很大差距，「參與試驗的人數僅200至300人，潛在副作用未明，例如會否影響心臟、肝臟等重要器官，以及致癌風險等。」

何栢良強調，相較之下，已有大量數據顯示，接種新冠疫苗能有效減低超過9成重症及死亡風險，接種疫苗的效益仍勝於新藥。

據港媒報導，香港醫管局正計劃向默克藥廠購買500個療程的「莫奈拉韋」，並且還有可能追加更多數量。依照美國政府與默克藥廠先前簽訂的協議，莫奈拉韋每個療程的價格為700美元（約1.9萬元新台幣），若港府購入500個療程，花費約950萬元新台幣。

▼美國默克藥廠。（圖／達志影像）

