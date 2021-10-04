國慶影片「玉山變瑞士山」　他爆出事廠商專包外交部案子

▲國民黨立法院黨團批評，外交部有眼不識護國神山。（圖／國民黨團提供）

記者徐政璿／台北報導

外交部製作「2021，台灣有你」國慶影音短片，開頭標註「玉山主峰」的畫面誤植成瑞士山區，外交部公開致歉。對此，國民黨立委李德維今（4日）表示，出事的承包商叫「阿賴耶電影公司」，專包外交部案子，他質疑這背後「有貓膩」。

李德維在臉書表示，2016年，總統蔡英文上任後首次國慶酒會，「夜市美食區」的看板，把香港街景當成台灣夜市，外交部說，是承包商疏失；2017年，外交部發行二代晶片護照，內頁又把美國杜勒斯機場當成桃園機場航，浪費8千萬元公帑，外交部又歸咎中央印製廠。

李德維抨擊，今年國慶，外交部製作「2021，台灣有你」影音短片，結果標註玉山主峰的畫面竟然是成瑞士的阿彭策爾山區，外交部又說是外包商的錯。

李德維說，如今更被踢爆，這支影片開標案名稱叫做「外交部110年國慶文宣影音短片案」，由2018年10月4日設立、資本額僅100萬元的「阿賴耶電影公司」獲選最有利標，決標金額147萬元。

他指出，再一查，阿賴耶專包外交部案子，2020年8月，得標駐美國代表處錄製當年雙十國慶祝賀影片案，2019年7月，得標「雙橡園虛擬實境(VR)影片體驗區暨TRA@40：臺美恆久夥伴影像展」巡迴展案，2019年2月，得標「國際睦誼創意國情短片」委外案，2018年10月，得標攝製虛擬實境(VR)影片案。

他表示，而根據媒體追蹤，這家電影公司成立於2018年10月4日，當年的虛擬實境影片標案是在9月26日公告，10月11日開標，10月25日就決標，剛成立的阿賴耶就在評選中擊敗對手，順利得標，「這背後沒有貓膩？對不起！我不相信。」