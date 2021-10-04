用路人注意！雙十連假不塞車　國道匝道管制措施一次看

▲國慶連假國道匝道管制措施。（圖／高公局提供）

記者許維寧／台北報導

10月9日至10月11日為國慶連續假期，交通部高速公路局今天（10/4）表示，今年國慶日連假國5於10/9至10/10，0至12時封閉石碇、坪林南向入口。

至於西部國道，高公局則於10/9全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，10/10全日封閉國1埔鹽系統雙向、國3西濱北向入口及7至19時封閉國1虎尾北向入口，10/11全日封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口及7至19時封閉國1虎尾北向入口，請民眾多加留意並配合。

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高公局也提醒用路人，出門前應做好車輛檢查，避免發生故障，高速公路故障車輛多屬缺水、缺油、缺電、溫度過高、爆胎及其他無法啟動等問題，用於高速公路發生上述狀況，可撥打110或1968免付費專線求援。另根據「道路交通管理處罰條例」規定，行駛高速公路如有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不符規定等情事，處駕駛人新台幣3000至6000元罰鍰；而車輛缺水、缺油、缺電等問題，將處新台幣600至1200元罰鍰。

另據高公局分析，連假期間因交通量大，事故件數往往增加，且肇因多為未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當。108至109年國慶日連假國道平均每日肇事件數分別為108年106件、109年94件，均較107至109之3年全年平均每日83件高，呼籲用路人務必遵守行車安全規定。