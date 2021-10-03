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南方低壓區有利颱風生成　「熱帶系統」發展中！週四起水氣漸擾台

▲菲律賓至南海一帶仍有利颱風生成。（圖／翻攝自天氣風險公司臉書）

▲菲律賓至南海一帶仍有利颱風生成。（圖／翻攝自天氣風險公司臉書）

記者許維寧／台北報導

天氣風險公司WeatherRisk今日（10/3）表示，目前已能看到菲律賓東方海面至南海一帶雲量明顯偏多，逐漸有熱帶雲系消長，菲律賓東方海面已有熱帶擾動發展，預計週三至週四（10/6、10/7）間進入南海後才會有較明顯的發展空間，但也預計屆時台灣南來水氣將增多。未來南海至菲律賓附近均為有利颱風發展的環境，將持續觀察。

天氣風險公司今說明，今天隨北方冷高壓東移至日本，台灣附近從東北風逐漸轉為偏東風影響，且環境水氣偏少，各地天氣大多將是晴時多雲的天氣，儘管迎風面的東半部還是有些零星地形降雨機會，或是午後受熱力作用影響中南部山區的短暫雷陣雨現象，不過由於今日的環境水氣比較少，降雨影響不會太多。

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氣溫方面，天氣風險公司說明，今天各地普遍偏熱，西半部受東風沉降增溫作用影響，局部地區將有機會出現36度高溫，戶外活動時，記得做好防曬措施外也要多補充水分。

台灣「東山有雨，西山晴」得天氣將持續至週三，但天氣風險公司也說，到了下週四起，除了東半部的降雨有機會擴大增多外，西半部雲量也將增多，且午後雷陣雨情況也會轉趨明顯，主要變化在於目前南海至菲律賓東海面相較於台灣附近雲量是明顯的偏多，逐漸有熱帶雲簇消長，其中菲律賓東方海面上已有一個熱帶擾動正在發展中。

天氣風險公司分析，該熱帶擾動預計逐漸往西靠近至呂宋島陸地，未來兩三天內發展的強度受限，預期還是要到週三、四進入南海後，才有較大的發展空間。儘管未來熱帶擾動有機會發展成為颱風，但先不用先過於擔心，目前預報路徑上對台灣是沒有直接威脅的，但預計會間接導致南來水氣在週四起會逐漸增多，降雨趨勢上會逐漸增多。

至於未來的國慶連假天氣，天氣風險供瘀說，連假後期的天氣變動性會比較大，接下來南海至菲律賓東方海面都會維持有利於颱風生長的環境，下週後需觀察菲東海面的發展情況，整體而言，颱風季還尚未結束，仍要保持關注。

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