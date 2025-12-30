地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

▲台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣廢棄物能資源中心（焚化廠）於24日傍晚受到台東地區規模6.1地震影響，部分設備出現受損情形。縣府於第一時間依既有應變程序啟動檢修與搶修作業，全力確保垃圾清運與處理等民生服務穩定運作。經連日檢視修復後，焚化廠二號爐已於12月29日晚間完成起爐程序，恢復正常運轉。

縣長饒慶鈴表示，焚化廠為縣內重要公共設施，肩負全縣垃圾處理重任，縣府要求各相關單位務必依程序落實執行各項應變與檢修作業，確保在突發狀況下，民生服務能夠持續不中斷，並兼顧操作安全與環境保護。

台東縣環境保護局說明，地震發生後即要求操作廠商依標準作業程序啟動緊急應變機制，現場人員亦於震後迅速返廠支援，全面展開設備檢視與搶修。考量安全因素，先行辦理二號爐停爐檢修，針對爐體結構、相關管線及各項安全系統進行詳細檢測與修復。

經多日持續檢修，確認各項設備運作狀況均符合相關規範後，焚化廠二號爐於12月29日晚間順利完成起爐作業，並正式恢復垃圾處理功能。環保局指出，目前焚化廠整體運作已回到正常軌道，垃圾清運與處理作業皆依既定機制執行，未對民眾生活造成影響。

環保局強調，後續仍將持續加強設備巡檢與日常監控管理，確保焚化廠運轉安全與處理效能，提升公共設施因應天然災害的韌性，守護縣民生活環境品質。