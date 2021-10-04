國慶連假天氣一次看！　熱帶系統甩雨彈「東台灣」慎防大雨

▲氣象局表示，受南海熱帶系統外圍環流影響，國慶連假首日東半部將多雨。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

本週六至下週一（10/9、10/11）為國慶連續假期。中央氣象局預報員林定宜表示，本週後半段受到南海的熱帶系統外圍環流影響，預計週四至週六（10/7、10/9）水氣較多，尤其配合偏東風影響，迎風面的東半部、恆春半島、基隆北海岸，甚至大台北地區均有局部陣雨或雷雨，尤其東半部和恆春半島有局部大雨發生機率，其他地區也轉多雲，中南部地區、各地山區午後則需留意局部短暫雷陣雨。

林定宜說，整體而言，連假首日週末水氣較多，民眾若要出發至東半部、基隆北海岸等地區，還需要記得帶把傘。連假下週日至週一（10/10、10/11），隨南海的熱帶系統逐步往華南、中南半島一帶移動，影響台灣的水氣將稍微減少。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜談到，下週日至下週一間，東半部地區、基隆北海岸以及恆春半島仍有短暫陣雨，且依然有局部大雨發生機率，但大台北雨勢將緩和，其他地區仍以多雲為主，中南部地區、各地山區午後仍要防局部短暫雷陣雨突襲。

但林定宜表示，本週開始菲律賓東方海面至南海為一大低壓帶，預計陸續有熱帶系統生成。根據未來一週預報指出，下週日至週一間，預計還有一個系統會於菲律賓東方海域生成，是否會為連假末期天氣帶來變數，目前預報時序上早、變數仍大，氣象局將持續觀察。

另外，根據中央氣象局資訊，明天受偏東風影響，東半部、基隆北海岸、恆春半島有局部短暫陣雨機率，其他地區則為多雲到晴，未下雨時炎熱，西半部局部地區容易出現沈降作用，對此氣象局已針對明天桃園市，南投縣近山區或河谷發布橙色燈號，有連續出現36度高溫機率；新竹縣市、金門縣，苗栗縣近山區或河谷則為黃色燈號，同樣上看36度，請民眾留意。午後中南部地區、各地山區則有局部短暫雷陣雨機率。