中山高自小客連撞外內側護欄起火！駕駛驚逃...部分路段一度封閉

▲3日凌晨國道中山高南下22.5公里處發生一起自撞火燒車意外、所幸並無人員傷亡。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

國道中山高南下22.5公里處內湖往台北方向、3日凌晨0時45分左右發生一起自小客車自撞火燒車案件，路過車輛目擊車輛起火後，立刻打電話報警，警獲報出動消防局水箱車、救護車及國道警勤區到場，火勢相當猛烈，所幸駕駛已下車逃離。這起火燒車意外造成國道中山高南下22.5公里處部分車道封閉，直到凌晨2時12分才將燒毀的車輛移置，現場殘油零件清除完畢，恢復車輛通行。

▲3日凌晨國道中山高南下22.5公里處發生一起自撞火燒車意外、所幸並無人員傷亡。（圖／記者張君豪翻攝）

根據國道警方調查，雖然駕駛自稱要閃避前車不及、才會自撞內側護欄，但根據國道警方調閱行控中心監視器，以及帶回駕駛警詢發現，當時現年30多歲肇事駕駛，當時疑似變換車道打算超越前車不慎、自撞外側護欄後，再失控撞及內側護欄，車速快加上兩次猛烈的連續撞擊，導致車輛失控冒煙起火。

▲3日凌晨國道中山高南下22.5公里處發生一起自撞火燒車意外、所幸並無人員傷亡。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，駕駛並未飲酒，車禍並無人員傷亡，至於該輛自小客車詳細起火原因，則有待消防局火調科人員採證分析中。



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