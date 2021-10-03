未來兩週有利颱風生成　週三南方低壓再起！東台灣連假防大雨

▲10/6起受南方低壓和東風影響，東半部降雨逐日明顯。（圖／翻攝自賈新興YouTube）

記者許維寧／台北報導

中央氣象局今天（10/3）表示，今、明兩天（10/4）開始隨東風影響，基隆北海岸至花東、恆春半島水氣漸增，未來一週風場為偏東風、迎風面有雨。預計今天開始菲律賓東方至南海為一大低壓區，有利於熱帶系統生成。週二、週三（10/5、10/6）間預計南海處將有熱帶系統生成，週四至週五（10/7、10/8）間有機會升成為熱帶性低氣壓或颱風。氣象專家賈新興也說，預計從十月初至月中，南海至菲律賓東方海域都有利颱風生成。

氣象專家賈新興分析，根據美國系級預報顯示，今起未來兩週內菲律賓至南海一帶為活躍低壓帶，未來兩週都屬利於颱風生成的環境，也不排除上述地區內將有兩個以上颱風生成，趨勢將會持續到十月中旬，之後進入緩和期，下一波有利颱風生成的時間則預計在11月10號左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興也說，期間受到南方大低壓帶帶來的偏東風影響，迎風面東半部未來一週降雨將越來越明顯。預計本週三開始隨南方低壓擾動發展影響，甚至到國慶連假後10月12日東半部降雨均較明顯，不排除有局部大雨機率，國慶連假天氣可能受影響，民眾還需留意。

賈新興談到，目前菲律賓東方海面帶擾動發展預計週三到週四間，該熱帶擾動會移動至南海，有機會發展為熱帶性低氣壓，也有機會升成為今年第17號颱風「獅子山」，未來動向還需持續觀察。