推動科普教育　嘉義市贈雲林縣高年級學童「科學寶盒」

▲「科學在手雲嘉攜手，夢想跟著走」記者會今日在雲林縣府舉行，嘉義市長黃敏惠致贈「科學寶盒」給雲林縣小學高年級學生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「科學在手雲嘉攜手，夢想跟著走」記者會今（4）日在雲林縣府舉行，嘉義市長黃敏惠致贈「科學寶盒」給雲林縣小學高年級學生，由縣長張麗善代表受贈，也回贈嘉義市29所國小每校一套雲林縣研發的品德教育教材及雲林縣特產咖啡，期盼科學與品德在雲嘉校園扎根，帶領孩子成長茁壯，使未來充滿無限可能。

記者會中雲、嘉兩縣市學生現場實做科學，以木棍搭建達文西橋、用蘇打粉製作滅火器等，並分享他們使用「科學寶盒」教具操作心得。學生們說，寶盒內設計了許多不同的實驗，配合內附的實驗手冊，在家也能輕鬆自行操作，好玩又有趣。

▲嘉義市長黃敏惠致贈「科學寶盒」給雲林縣小學高年級學生，由雲林縣長張麗善代表受贈，並回贈嘉義市29所國小每校一套雲林縣研發的品德教育教材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

嘉義市長黃敏惠指出，「科學168教育博覽會」是嘉義市政府於暑假期間所辦理的科普教育闖關系列活動，今年因應疫情取消實體活動，市府結合手作實驗及親子互動的概念，推出「科學寶盒」，讓學生在暑期期間透過「做中學、學中做」的歷程，讓家長與孩子一同完成，不只學習更可增加親子互動的機會。

黃敏惠表示，「教育決定人才，人才決定未來」，張麗善縣長對教育非常重視，剛好今年嘉義市推出「科學寶盒」，學生與家長反應都不錯，特地來與雲林分享，謝謝雲林也把精心研發的品德教育教材分享給嘉義市，讓孩子能以品格、人文為基礎發展科技，謝謝麗善縣長的用心，希望孩子可以玩得開心，一起追求更美好的未來。

▲黃敏惠說，今年嘉義市推出「科學寶盒」，學生與家長反應都不錯，特地來與雲林分享，謝謝雲林也把精心研發的品德教育教材分享給嘉義市。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，科學實驗教育是發明的引子，動手做實驗不僅能訓練學生應變處理的能力，更能引領學生的好奇心和激發探索熱情，「科學教育是國家基礎建設的重要根基，品德教育則是基礎教育的核心本質」，二者相輔相成，建立孩子良好態度，同時增進孩子智慧，為國家培育更多人才。

張麗善指出，「雲林有愛，品德Smile」，是全國第一套官方出版的品德教育教材，以「禮義廉恥」為四維架構設計16個核心價值，並以在地化、趣味化、彈性、多元的理念，再輔以價值澄清法、道德兩難的策略所編寫出的品德教育教材。期待在科學之外也能與嘉義市來個「品德在手 雲嘉攜手 夢想跟著走 共創優質品德校園」，讓科學與品德都能紮根校園。

▲記者會中雲、嘉兩縣市學生現場實做科學，以木棍搭建達文西橋、用蘇打粉製作滅火器等，並分享他們使用「科學寶盒」教具操作心得。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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