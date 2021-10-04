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澳門突爆1例確診「感染源不明」　今晚9時啟動第3次全民普篩

▲新冠肺炎,澳門。（圖／路透）

▲澳門再度出現感染源不明病例。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

澳門4日宣布，新增1例新型肺炎確診個案，據悉新增病例為一名大陸籍裝修工人，已接種過疫苗，目前沒有任何不適症狀，已被安排到公共衛生臨床中心進一步診治。此外，澳門政府宣布，今晚9時起啟動第三次全民檢測。

據澳門應變協調中心通報，患者為46歲，居於珠海鬥門，每日往返澳門和珠海，在澳門活動以摩托車代步。患者9月26日到澳門后至今留在澳門，曾租住澳門英皇酒店、金沙酒店及維多利亞酒店。9月28日及30日核酸檢測結果為陰性，10月4日核酸檢測結果為陽性。目前其感染源頭的調查仍在進行中。

據《香港電台》報導，澳門衛生局局長羅奕龍表示，因應有關的新增個案，當局已即時進行流行病學調查，希望盡快找出感染源頭，與早前的確診個案是否有關連。另外，也在患者曾入住的酒店及工作地點，分別列出紅碼區及黃碼區域。

羅奕龍說，因應之前全民檢測的經驗，今次的檢測站會減少41個，另外關愛站的適用年齡會下降至70歲。

此外，澳門透過與珠海聯防聯控的機制協商後決定，原定今日中午澳門入境珠海的免隔離14日的安排取消，維持現有口岸防控措施，即需要持有24小時核酸陰性證明，以及入境珠海後要隔離14天。

澳門政府呼籲，原本準備在中午經澳門到珠海的人士，暫緩前往離境口岸。

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