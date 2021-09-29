大陸本土+11「黑龍江佔8例」　當地9名官員防疫不力被問責

▲黑龍江哈爾濱再爆疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委29日通報，28日新增25例新冠肺炎確診，其中本土病例11例，8例來自黑龍江哈爾濱巿，其餘3例來自福建廈門巿。此外，28日晚，黑龍江省哈爾濱市發布通報稱，在哈爾濱市松北區、巴彥縣疫情防控工作中多名黨員幹部履職不力，被追責問責。

通報顯示，在無症狀感染方面，新增19例，17例為境外輸入，另外2例則為在黑龍江發現的本土個案。

此外，哈爾濱市紀律檢查委員會28日晚發公告指，有個別黨員幹部對疫情防控工作重視不夠、準備不足，對隔離轉運人員管控不到位，給疫情防控帶來安全隱患。

公告中列出9人被問責，包括松北區疫情防控指揮部副總指揮丁偉受批評教育處理；區疫情防控指揮部流調溯源組副組長楊紅霞和區人大常委會副主任孫曉凡分別受到誡勉談話處理；松安街道黨工委書記張臻卓，松安街道黨工委副書記賈紅軍分別受到黨內警告處分；松安街道世紀城社區黨支部書記陳曉丹則受到黨內嚴重警告處分。

而在巴彥縣，該縣的疫情防控指揮部副總指揮李彥國受到黨內警告處分；縣疫情防控指揮部隔離轉運組副組長馮華和縣工業和科技信息化局工會主席初忠受到黨內嚴重警告處分。