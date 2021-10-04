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奇美醫院「重陽九九健康久久」　符合四癌篩檢加碼贈禮券

▲奇美醫學中心舉辦「重陽九九，健康久久」健康癌篩活動，活動自10月4日至22日下午4時止，符合資格並完成四癌篩檢者，可獲得禮券。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心舉辦「重陽九九，健康久久」健康癌篩活動，活動自10月4日至22日下午4時止，符合資格並完成四癌篩檢者，可獲得禮券。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心舉辦「重陽九九，健康久久」健康癌篩活動，活動自10月4日至22日下午4時止，符合資格並完成四癌篩檢者，可獲得禮券，數量有限，送完為止。

奇美醫學中心癌症篩檢站個案管理師林秋微舉案例指出，58歲吳先生，擔任奇美醫學中心志工多年，每年都看到醫院舉辦的癌症篩檢活動，鼓勵民眾進行四癌篩檢，但是覺得自己本身沒有任何症狀，而且抱持著「沒做就沒事情」的心理，所以一年拖過一年。直到2017年，因和癌症篩檢站工作人員一起值班，同仁發現吳先生從未做過大腸癌篩檢，經過一番勸說，並將篩檢相關資料和採便管直接準備好交給吳先生，礙於不好意思，吳先生還是繳交了檢體，篩檢結果為陽性；吳先生非常緊張，但還是處於僥倖心理，覺得自己應該是痔瘡導致，經癌症篩檢站同仁說明並主動積極安排大腸鏡進行確診後發現為早期的變異瘜肉，經處置切除後，不需進一步手術或化療，僅需定期常規進行大腸癌篩檢及追蹤，因此對同仁感恩在心，每每到醫院值班，都特地到癌症篩檢站和同仁打聲招呼，謝謝同仁們的耐心和主動，讓可能發生的癌變早期發現，早期治療，也避免自身家庭受到癌症的重大衝擊。

2021年受到COVID-19新冠肺炎疫情影響，民眾減少非緊急性的醫療行為，癌症篩檢數量也隨之下滑，依據國民健康署資料分析顯示，截至2021年7月底四癌篩檢（乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌）已超過240萬人次，相較2020年同期篩檢數量減少約1成。奇美醫學中心亦是如此，統計至2021年8月底，相較去年同期篩檢總人數，減少約12％。

▲奇美醫學中心舉辦「重陽九九，健康久久」健康癌篩活動，活動自10月4日至22日下午4時止，符合資格並完成四癌篩檢者，可獲得禮券。（圖／記者林悅翻攝，下同）

以大腸癌篩檢為例，根據國民健康署的篩檢資料顯示，糞便潛血檢查結果為陽性者，每2人就有1人有大腸瘜肉，以及每20人就有1人為大腸癌。截至2021年7月底尚有約2萬名篩檢陽性個案尚未接受大腸鏡檢查，也就是可能會有1萬名大腸瘜肉及1千名大腸癌個案待檢查確認。且透過每2年1次糞便潛血檢查，能有效降低35％大腸癌死亡率及降低二期以上大腸癌29％發生率。篩檢陽性不做大腸鏡檢查，則大腸癌死亡風險增加6成4。奇美醫學中心呼籲，疫情逐漸趨緩，鼓勵糞便潛血篩檢陽性之個案，應儘早回院就醫，才不致耽誤治療。

奇美醫學中心癌症篩檢站個案管理師林秋微表示，為增加民眾篩檢意願，奇美醫學中心特舉辦「重陽九九，健康久久」健康癌篩活動，民眾只要符合以下條件者：35至60年次兩年內（含首次篩檢）未做糞便潛血檢查之民眾、80年次以前
（含）有抽菸或嚼檳榔者二年內未做口腔黏膜檢查之民眾、40至65年次，首次篩檢者或3年以上未做乳房X光攝影檢查之民眾以及78年次前（含）且3年以上（含）未做子宮頸抹片檢查之民眾，於活動期間完成篩檢即可兌換禮券，數量有限，送完為止。

癌症篩檢站服務時間為週一至週五的上午8時至晚上9時，週六上午8時至中午12時，週日及國定假日暫停服務，另外，乳房X光攝影檢查可事先預約排程以減少等候時間，預約專線06-2812811分機53290。

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