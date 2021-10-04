澳門檢出陽性可疑樣本　48小時陰性證明通關珠海免隔離政策喊卡

▲澳門檢出一份新冠肺炎可疑陽性樣本。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸澳門特區昨（3）日晚間檢出一個新冠肺炎可疑陽性樣本，正由當地衛生局覆核是環境污染或確診個案。受此影響，原訂於今（4）日中午12時正式啟動的「澳門-珠海」48小時核檢陰性證明入境免隔離的政策也宣布暫停，待後續結果公布後，另行通知重啟時間。

▲廣東省珠海市橫琴新區。（圖／ETtoday資料照）

《央視》報導，澳門特區政府新冠病毒感染應變協調中心表示，澳門鏡湖醫院通報一份10：1混樣核酸檢測初步結果呈陽性的樣本。目前，澳門衛生局正復檢樣本，已通知樣本涉及的10名人員原地不動，將安排消防救護車逐一送到澳門仁伯爵綜合醫院進行獨立採樣和複檢。

根據珠澳聯防聯控澳方工作組此前規劃，自2021年10月4日中午12時起，經珠澳口岸入境（珠海）人員持48小時內核酸檢測陰性結果證明，且具有新型冠狀病毒疫苗接種史（不適合疫苗接種人員需持《新型冠狀病毒疫苗接種醫生評估證明書》，暫無需接種新冠疫苗的12週歲以下兒童除外），便無需隔離。

至於澳門紅碼區、黃碼區人員及隔離酒店高風險崗位人員、新冠肺炎定點收治醫院工作人員，暫不能入境珠海口岸，同時，現有出境疫情防控措施保持不變。

不過，珠澳聯防聯控澳方工作組今（4）日呼籲，打算在中午通關的人士暫緩前往離境口岸，同時須留意政府發放的有關訊息。澳門特區政府應變協調中心則表示，將視複檢結果，調整抗疫措施和社會活動，請民眾密切留意最新消息。