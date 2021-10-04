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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／國內連5天本土零確診？　陳時中透露：今天情況還不錯

▲▼立法院財政等6委員會聯席審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內已經連續4天零本土，民進黨立委郭國文4日詢問，餐飲的內用限制何時可以解除，衛福部長陳時中表示，還是要根據疫情的整體狀況，但是也透露「今天情況還不錯」。

立法院財政委員會、內政委員會、經濟委員會、交通委員會、教育及文化委員會，社會福利及衛生環境委員會4日召開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」。

郭國文質詢時指出，餐廳過去是「限制內用」，現在是「內用限制」，包括採行1.5公尺距離、梅花座、分食、隔板等措施，其實對餐旅業非常不方便，政府部門應該要補助商家，「現在既沒有補助卻又有限制」，詢問限制何時有可能解除。

陳時中回應，其實內用飲食本來會比較晚開放，指揮中心體恤到商家的困難，所以大家集思廣益，想出一些既能夠開放，又可以維持相當程度的防疫，「當然結果一定對他的營業有影響，但是終究有開始，總是對他的營業有幫助」。

郭國文建議，政府應該要找出一個微型的補助，而不是過往以前的方式，理當有行政干預、行政命令、行政作為影響到營業結果時，政府部門就要表示出誠意。對此，陳時中僅說，「振興都有相對的方案」。

郭國文強調，限制很容易，但是被限制很痛苦；陳時中則回覆，限制不容易，開放也不容易。

郭國文森為，被限制者的補助方式，應該依照限制行為的比例，指揮中心之前限制內用，現在變成內用限制，應該要找個時間解除，讓商家能夠真正的正常營業。陳時中回覆，「我還是要根據疫情的整體狀況」。

此外，郭國文也問，國內的疫情到昨天已經4個「+0」，詢問今天會不會也「+0」，陳時中則表示，「今天情況還不錯」。

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