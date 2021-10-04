鹿港糕餅文化節國慶連假登場　消費滿300有望抽iPhone13

記者高堂堯、唐詠絮／彰化報導

疫情趨緩，室內外活動人數已逐步開放，「鹿港四季紅-秋收系列活動-糕餅文化節」也如期登場，鹿港鎮公所聯合在地12家糕餅業者與2家茶行推出文創、美食、手作等系列活動；鎮公所指出，凡於活動期間在現場消費滿3百元，即可獲得摸彩券一張和抽得最大獎iPhone 13 pro max的機會，歡迎民眾在雙十連假期間前往使用振興5倍券消費。

▲鹿港鎮推「四季紅-秋收系列活動¬-糕餅文化節」活動，消費滿300元就有機會抽中iPhone 13（下同）。（圖／鹿港鎮公所提供）

許志宏在今天的記者會上宣告糕餅文化節啟動，於10月9日至11日連續三天在公會堂廣場以市集的方式與大家見面，除了展售糕餅、茗茶，還有現場音樂、魔術等表演、集點抽大獎，打卡送好禮及DIY體驗，以及桂花巷藝術村找樂趣市集活動，好吃又好玩，最後一天（11日）結束時將抽出iPhone幸運得主。

許志宏表示，今年邀請到的店家相對比較「年輕」，除以鳳眼糕聞名的老街鄭玉珍屬百年老店之外，其他都是在近數十年嶄露頭角：如中秋節排隊名店、位於頂番婆的新口味蛋黃酥，開店卅餘年，今年還被媒體選為全台蛋黃酥前5名；以牛舌餅打出一片天的明豐珍兔仔寮牛舌餅，不論季節店外都大排長龍，這些鹿港在地的經典美食，消費者都可在這次活動限量採購。

參加店家如下；新口味食品行（蛋黃酥）、明豐珍兔仔寮牛舌餅、御品齋（彩頭酥）、喜悅喜餅蛋糕行（喜餅）、旺來香餅舖（手工餅乾）、華興珍餅舖（麻糬Q餅）、粘記餅舖（白雪酥）、加賀蛋糕麵包坊（梅子酥）、鼎泰興水蒸蛋糕、鄭玉珍餅舖（鳳眼糕）、里昂鹹蛋糕、阿振麵茶、東茂茶行、力野茶陶所。

許志宏說，活動現場連續3天有消費集點抽獎遊戲，獎品包括42吋液晶電視、平板電腦、小米手環、小米小愛音箱、藍芽喇叭等，還有很多文創獎品，以及集點送限量糕餅小福袋等好康，歡迎民眾來鹿港逛糕餅文化節、使用振興5倍券，詳細活動時間請參閱鎮公所網站或臉書查詢。