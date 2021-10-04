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振興玩台東！劉櫂豪推「拍照拿獎金」活動　最高可得3萬元

▲▼台東池上天堂路。（圖／台東縣政府提供）

▲台東池上天堂路。（圖／台東縣政府提供）

記者林銘翰／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，行政院推出振興券五倍方案，同時鼓勵地方政府、業者加碼，把餅做大，讓被疫情衝擊的觀光餐旅等行業，能夠儘速得到復甦。對此，民進黨立委劉櫂豪發起「振興玩台東，拍照拿獎金」活動，只要符合活動的參賽資格，每人最高可得到3萬元獎金。

劉櫂豪4日上午在立法院召開「振興玩台東，拍照拿獎金」攝影比賽記者會，並邀請台東縣觀光協會理事長潘貴蘭、台東市攤販協會理事長蔡宗偉、台東市區鐵花商圈發展協會總幹事陳弘杰、米之農藝師魏瑞廷等人共同出席宣傳。

劉櫂豪表示，新冠肺炎疫情對台灣各方面造成很大影響，在全民一同努力防疫下，國內疫情終於逐漸趨緩，經濟復甦迎來轉機，配合振興五倍券政策，他特別與台東縣愛鄉協會一同舉辦「振興玩台東，拍照拿獎金」攝影活動，歡迎各地朋友來台東旅遊，全民一起努力振興台東經濟。

▲▼民進黨立委劉櫂豪召開「振興玩台東，拍照拿獎金」攝影比賽記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委劉櫂豪召開「振興玩台東，拍照拿獎金」攝影比賽記者會。（圖／記者林銘翰攝）

劉櫂豪說明，只要憑振興券在台東的消費證明，就能取得參賽資格，外縣市的民眾需在台東住宿一晚，台東鄉親則需有台東店家的消費證明，同時在台東拍照攝影作品，就能報名參加，自今年10月10日起至明年1月10日止開放徵件報名參加。

潘貴蘭說，她肯定外縣市組留宿一晚的規定，因為台東的美是從早到晚，從清晨的曙光到夜晚的星星銀河，還有稻浪、海洋等自然地景，攤販小吃、充滿特色的伴手禮也都十分吸引人，在台東住宿更能體會在地美好。

蔡宗偉也說，感謝劉櫂豪舉辦拍照拿獎金活動，台東的攤販已經準備好了，十分歡迎大家一起來台東，用鏡頭留下台東的人文故事與美食。魏瑞廷則認為，台東各地都有美麗的風景，歡迎大家一起來台東當網美，拍照拿獎金。

劉櫂豪強調，希望透過「振興玩台東，拍照拿獎金」的活動拋磚引玉，鼓勵、吸引各地朋友來台東旅遊消費，得獎的攝影作品也將舉辦公開展覽，讓大家一起認識台東的自然景觀、人文藝術、社會文化、觀光活動與各式美食等，讓更多人了解台東的美好。

劉櫂豪說明，「振興玩台東，拍照拿獎金」活動以戶籍、就學與工作地點區分為「台東在地組」與「外縣市組」，需憑振興券在台東消費的證明，以取得參賽資格，「外縣市組」需在台東的合格旅宿住宿一晚，「台東在地組」則需有台東店家消費證明。

劉櫂豪也說，攝影作品需在台東縣境內拍攝，各組前100名報名者可得到紀念馬克杯一只，報名日期至2022年1月10日截止，兩組分開評選，取前三名、優選5名與佳作10名，第一名獎金3萬元，得獎作品將會公開展覽，鼓勵大家踴躍來台東消費，以攝影拍下台東的美。

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