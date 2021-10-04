5倍變10倍！量販「五倍券加碼優惠」先看　周周還抽最高5萬5禮券

▲家樂福10倍券來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

「振興五倍券」預計10月8日正式開放使用，各大百貨、餐飲品牌也先後推出限定優惠，就是要讓消費者買愈多省愈多，其中，家樂福於今（4）日公布五倍券加碼優惠，包括聯合超過60家品牌祭出「10倍券」，不僅食衣住行通通享優惠，包括買1送1、買千送百等，再推周周抽「五倍返還金」，使用紙本券最高可拿回3萬元，數位綁定則為5萬，以及五倍券買家電「滿千送千」，最高狂送2萬元，絕對要把握這次的超殺折扣。

家樂福「5倍券限定」優惠曝光，這次端出30億、聯合62家品牌食衣住行全包辦的「10倍券」幫升級，每本內含60張券總價值超過1萬元，包括有會員專滿千折百優惠、各大餐飲、指定生活品牌消費滿額現折優惠券，以及指定樂園、租車優惠、只要使用紙本五倍券於量販消費1000元、超市消費500元即可獲得1本，全台限量30萬本，10月8日開放使用，可使用至11月30日止。

除10倍券外，再加碼祭出總金額100萬「五倍返還金周周抽」，10月6日起至11月2日只要於量販店、線上購物單筆消費滿1000元；超市店單筆消費500元，且不限消費方式每周抽10名，最高可抽2萬5千元提貨券，不過若使用五倍券消費則「全數返還」，等於可領回最高3萬元，而若使用玉山家樂福聯名卡並以五倍券支付則周周抽10倍返還金1名，最高回饋5萬5千元。

另，11月2日前還有「買家電激省」優惠，只要使用紙本五倍券購買家電商品，「滿500元送500」、「滿1000元送1000」家電商品滿額抵用券，最高狂送2萬元；同步還有會員專屬，只要名字裡有「福」字可免費喝家樂福超市美式咖啡1杯。

▲愛買五倍券優惠曝光。

另一量販愛買也針對五倍券祭出「3大加碼優惠」，包括聯合數10家美食餐飲、運動休閒用品、男女服飾等店家推出「Go購券500元」，一券擁有美食餐飲、運動休閒用品、男女服飾、生活家飾等不同類型店家滿額現折券，10月8日至11日只要於板橋南雅店、桃園店、新竹店、台中復興店、豐原店和台南店單筆消費滿1000元就直接券，限量10萬張、送完為止。

再加碼推「振興加倍券滿千送千」活動，10月8日至11日凡HAPPYGO會員賣場單筆消費滿1000元送1000元、滿2000元送2000元，依此類推，單筆最高送5000元滿額現金抵用券，內含100、200、300、400共4種面額，最後優惠為「放大五倍券」，10月8日至19日凡持紙本五倍券購買指定家電，單筆消費達指定門檻5000元振興券即可折抵7000元，若一次添購指定家電達15萬元再送Switch或日立吸塵器1元加購券。

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