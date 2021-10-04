郵局五倍券預約2小時破2萬份！　想搶第一天領券得在10／9前預約

記者許維寧／台北報導

中華郵政於今日（10/4）上午9時起開放全國電話、網路預約振興五倍券，未料一早剛上線就被民眾擠爆，網頁開放後難以進入，隨即便出現「無法連上這個網站」，一大早就狂塞近30分鐘。電話預約專線也被民眾打爆，僅語音告知為「中華郵政預約專線，所有人員均在忙線中，請稍候來電。」但之後狀況陸續紓解，根據中華郵政統計，截至今天中午11時，成功預約數已經來到2萬0185份。

▲郵局今天開放預約五倍券。（圖／中華郵政提供）

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五倍券超夯，中華郵政於今天上午9時起時開放民眾預約，成功預約者最快10月12日就能領取實體券。但民眾過於踴躍，今天一早就造成郵局網頁當機，中華郵政表示，之後壅塞狀況陸續解除，截至今天中午11時，紙本振興五倍券預約成功總數已來到2萬0185份。

中華郵政副總經理郭純陽表示，今天上午9時剛開放網路確實不順暢，主因為一瞬間湧入太多民眾預約造成流量難以負荷，雖然運作緩慢但沒有當機。上午9時45分左右已經有了5000多份預約成功，目前狀況逐步改善，預約人數也逐漸增加中。

郭純陽也提醒，郵局窗口於10月12日開放預約民眾領取紙本券，前三天預約者都能於開放第一天領去，換言之，於10月9日前預約者都趕得上，每天中華郵政提供50萬個預約額度，評估應該足夠。接下來整個10月都提供預約服務，民眾不妨稍微緩緩。

中華郵政表示，於今天起順利完成預約的民眾，可於10月12日攜帶身分證明文件，至全國郵局據點領取實體券；若為里長代領，需一次代領6份以上者，即便於明天開放預約領取時間則為11月。也提醒民眾，若想於10月12日就在各郵局領到五倍券則一定要先預約。

中華郵政說明，今年機制採「先預約，後領券」，今起開放網站、電話預約兩項管道。民眾可至郵局網站，選擇方便的郵局服務據點，之後鍵入期望的領券日期和時段，再依序填寫預約數量、身分證字號、手機號碼，送出即可完成預約。民眾亦可撥打預約電話「0800-700-199」由專人協助預約。