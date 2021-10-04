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口罩戴不戴「1判斷關鍵」曝光！專家警告：目前全面性脫罩很危險

▲▼崇德沙灘,海邊,花蓮旅遊,花蓮海邊,玩水,海濱活動,海濱活動不用戴口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

▲指揮中心開放山林、海濱活動可不用戴口罩。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者李佳蓉／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中昨（3）日宣布，5日起開放農林漁牧於空曠處工作，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並應與他人保持社交距離。另外在山林、海濱活動亦同。毒物科專家招名威認為，台灣還不到可全面脫口罩狀態，「其實說穿了，保持社交距離就是判斷戴不戴口罩的關鍵」。

陳時中提醒，上述情形如有人潮聚集或與他人共同工作、活動等無法保持社交距離場合，仍應戴口罩，其他以主管機關另有規定者，依其規定辦理。而針對泡湯和溪邊目前仍未開放脫口罩，他表示，防疫是全民工作，只是空曠的地方，可以不用戴，但如果人潮聚集或是人和人之間的社交距離無法維持，口罩就要戴起來。

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毒物科專家招名威在粉專寫道，「口罩目前仍舊是防疫最好的工具，但目前台灣是還不到可以全面脫口罩的狀態！」但逐步開放只要符合科學邏輯、社會需求，相信都可以討論。至於指揮中心宣布10/5開放的農林漁牧工業者於空曠處工作，以及山林、海濱活動可不戴口罩，意思是方圓一定距離內都沒人，染疫風險近於零，當然可將口罩摘除。

▲▼本土疫情持續趨緩。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲無法維持社交距離的場所，仍應將口罩戴好。（示意圖／達志影像／美聯社）

此外，還有森林遊樂區、海濱活動也無須戴口罩，招名威提到，重點是與他人保持社交距離，且上述情形，一旦出現人潮聚集或與他人無法保持社交距離，就應戴口罩，「其實說穿了，保持社交距離就是判斷戴不戴口罩的關鍵」，在無法保持社交距離下，就應把口罩戴好戴滿。

至於為何不能用「疫苗」當作戴不戴口罩的判斷基礎？招名威解釋，因為施打兩劑疫苗後，雖然重症率與死亡率都下降，但仍有突破性感染可能，「請想想台灣還有近2/5的人還沒有打疫苗，更不用說施打兩劑疫苗的覆蓋率很低，完全不足以讓大家全面性脫口罩。」他認為，以疫苗當作標準有失科學正當性。

最後，招名威也強調，「無論怎麼看，現階段冒然全面性脫口罩都是件很危險的事！」

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