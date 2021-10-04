明起戶外鬆綁！醫提脫口罩憑「2字」原則　再曝降級剩這條件沒達到　

▲專家認為，脫口罩與否還是要從「自保」角度思考。（圖／記者黃國霖攝）

記者許若茵／採訪報導

指揮中心宣布，明起在山林或是海濱活動都可以「免罩」，也預告宗教活動、校園、交通等方面都將再鬆綁，醫師提醒，民眾應從「自保」角度考量，若有陌生人靠近還是應戴好口罩，不過像是戶外體育課、瑜珈課等場域可以不戴口罩，至於何時能全面開放室內不戴口罩與調降防疫警戒至1級，他也提出幾個條件。

針對昨宣布上山下海鬆綁口罩，中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬認為，理論上台灣近日本土確診數皆掛零，「風險已經非常非常低」，但像是爬山、遊樂場或是風景區，難以預料人數，也不好掌握人與人之間的安全社交距離，別人若是要靠近也難以阻擋。

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黃高彬說明，「我們能夠自保」，如果在小環境人多，但多是同住家人就不用擔心，但如果是陌生人靠近，不管社交距離多近，或是人數多寡，還是戴口罩比較好。

▲醫師表示，爬山、遊樂場或是風景區，難以預料人數與掌握社交距離。（圖／記者周宸亘攝）

對於宗教活動能否開放，黃高彬認為，進香團在年初春天時節較多，距離現在還有一段時間，「目前去想這個可能有點太早」，但如果近期開放進香團，因為成員距離較近，不好拉開距離，還是應該要戴好口罩；在高鐵自由座方面，黃高彬指出，防疫上人多就會有風險。

根據教育部大學防疫指引，室內課人數上限仍維持80人，並採固定座位，雖日前教育部證實將修改指引並報請指揮中心，但現階段仍依原指引辦理。黃高彬表示，室內課人數上限可以取消，只要學生戴好口罩，以目前台灣的防疫表現，就可以完全開放實體上課，「我覺得這是可以接受的」。

▲醫師指出，只要學生戴好口罩，可以完全開放實體上課。（圖／記者湯興漢攝）

而在體育課方面，黃高彬解釋，因為操場上學生會有距離，室外有自然風空氣流通，可以不用戴口罩，室內若是瑜珈課、社交舞，就要考慮到人數，像是瑜珈課人數不多，瑜珈墊也會拉開距離，就可以開放口罩，不過社交舞因為距離較近，還是建議要戴口罩。

接續還有哪些場域能開放？黃高彬提到，室外的空曠場所可以考慮開放，「室內的話要暫時保守一點」，還是要戴口罩，若想開放室內，民眾打完兩劑疫苗覆蓋率應達到9成，防範Delta病毒的高傳染力。

▲對於室內開放脫口罩，醫師認為應暫時保守一點。（圖／記者湯興漢攝）

談到Delta高傳染力，黃高彬解釋，Delta R0值約為8~9，以新加坡、以色列為例，即使疫苗覆蓋率達8成，但病例數仍相當高，以色列也開始針對年長者補打第三劑。不過黃高彬也說，以目前台灣疫情狀況，台灣確診數都掛零，第三劑可以先不用考慮。

至於何時能降回一級防疫警戒，黃高彬直言，「我們唯一沒有達到的就是疫苗覆蓋率」，若要調降防疫警戒為一級，民眾打完兩劑疫苗的覆蓋率應要有7成，加上沒有出現不明感染源的確診者，才可以降級。