新疆突新增2例陽性「伊寧緊急封城」　上千乘客滯留火車站

▲新疆伊寧火車站有上千名旅客滯留。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

新疆伊犁州霍爾果斯市3日突然新增2例無症狀感染者，當地立即啟動應急響應，已排查密切接觸者192人。當地公路、鐵路和飛機都已暫停，遊客這幾日無法離開伊犁州首府伊寧。 目前，因伊寧火車站暫時關停，已有上千遊客滯留，有旅客在火車站候車室等了五六個小時仍未能上車。

據《央視新聞》，10月3日，新疆伊犁州霍爾果斯市在3天1次常規核酸檢測中，發現2人核酸檢測結果呈陽性，經專家診斷均為新冠肺炎無症狀感染者，目前已轉運至霍爾果斯市定點醫院進行隔離醫學觀察。

當日，伊犁州霍爾果斯市疫情防控工作指揮部立即啟動應急響應，已排查密切接觸者192人，全部落實隔離醫學觀察措施，相關流調排查、核酸檢測等工作正在進行中。

伊犁州首府伊寧市的王先生（化姓）2日同家人自駕到霍爾果斯遊玩，「沒想到我睡了一覺起來，就走不了。」王先生說，3日上午他還沒出酒店，就接到通知需要隔離，目前尚不知道要隔離多久，他們一家人在酒店生活也還算便利。

從上海到伊寧出差的李先生（化姓）本計劃於3日下午3時許前往烏魯木齊，但他在伊寧火車站等了五六個小時，火車一直是停運狀態，「不知道什麼時候能走。來的時候好好的，沒想到回不去了。」李先生表示，火車站候車室目前起碼有上千人滯留，暫時沒接到是否需要隔離的通知，在候車室等著有些焦慮，不知道接下來該如何安排。

伊寧市多位居民表示，目前只是說暫時不能隨意外出。上午剛接到通知時，許多居民都前往超市、菜市場購買食物和生活用品。

3日晚，新疆伊犁州疫情防控指揮部工作人員透露，目前按照相關要求，在伊犁州旅遊的遊客暫時無法離開伊犁，當地正為遊客進行安置。針對部分遊客逗留在火車站的情況，工作人員表示，目前當地正在協調在火車站的遊客，為他們安排住處和食物，「目前建議遊客先找好住處，不要外出，等待進一步通知。」

大陸國家衛健委4日公布，3日，報告新增確診病例27例。其中境外輸入病例26例，本土病例1例（在黑龍江哈爾濱市）；新增無症狀感染者15例，其中境外輸入13例，本土2例（均在新疆伊犁哈薩克自治州）。