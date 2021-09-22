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1400年前月餅出土！花紋保存完整「內餡曝光」有乾果仁

▲▼ 大陸新疆出土1顆距今約1400年前，來自大唐帝國（西元612-907）的「寶相花月餅」，近日在社群網站上引發熱烈討論。（圖／翻攝自微博）

▲來自1400年前唐代的「寶相花月餅」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中秋佳節剛過，新疆博物館有一塊來自1400年前的「寶相花月餅」在網路上爆紅，這塊月餅約7.5公分大，上面的花紋圖案仍保存的相當完整，新疆博物館館長於志勇表示，這塊月餅驗證了唐朝豐富多彩的飲食文化，且也證實了重要的史實，中秋時令節日文化在西域地區的普及。

綜合陸媒報導，這塊唐代月餅名為「寶相花月餅」，於1972年出土自吐魯番阿斯塔那古墓第230號墓葬，是考古領域唯一一件月餅式食物文物，其大小約7.5公分，餅上有連珠紋，寶相花紋清晰可見，實際上是蓮瓣紋一個最佳呈現。

經鑑定，這塊月餅存於唐代，約西元618年到907年，是以小麥粉為原料，經壓模成型，烘烤製成；而內餡目前尚不具備直接檢測的條件，不過推測內餡應該有棗、核桃、葡萄和其他一些果仁。

新疆博物館館長於志勇表示，這塊月餅驗證了唐朝豐富多彩的飲食文化，同時也證實了一個重要的史實，那就是中秋時令節日文化在西域地區的普及。

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