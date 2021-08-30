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華夏航空降落衝出跑道　乘客急爬機翼艙門撤離4人擦傷

記者魏有德／綜合報導

大陸華夏航空一架搭載64人的CRJ-900型客機昨（29）日於新疆阿克蘇機場降落時衝出跑道，最終停在沙土區，機上僅4人擦傷，並未釀成種大災情。不過，有網友貼出班機事發後的照片並發文稱，「只能算是到達了，安全就別提了，出了事機場的應急保障反應特別慢，旅客在跑道盡頭等了很久，已經很無語了。」

▲大陸華夏航空在新疆阿克蘇機場降落時衝出跑道，乘客緊急從機翼艙門撤離。（圖／翻攝沸點視頻）

▲ 華夏航空班機乘客緊急從機翼艙門撤離。（圖／翻攝沸點視頻）

《極目新聞》報導，阿克蘇機場29日17時11分曾發佈機場天氣預報，當天17時40分至19時將出現雷暴天氣，期間伴有小陣雨，短時揚沙、能見度最低2至3公里。天氣預報提醒，「關注低空風切變、顛簸對飛行的影響、關注跑道濕滑。」

據了解，華夏航空航班號G54394的一架CRJ-900飛機在新疆阿克蘇機場落地後衝出跑道，乘客從機身中段艙門緊急撤離。事發後，阿克蘇機場跑道短時間關閉，重慶、成都等地飛來的航班備降其他機場。

▲大陸華夏航空在新疆阿克蘇機場降落時衝出跑道，乘客緊急從機翼艙門撤離。（圖／翻攝沸點視頻）

▲大陸華夏航空在新疆阿克蘇機場降落時衝出跑道停在沙土區。（圖／翻攝沸點視頻）

網友釋出的照片可以發現，該架飛機停在沙土地面，周圍並未看到跑道。飛機整體、外觀均未出現損傷，有疑似現場乘客留言稱，「飛機盤旋20分鐘才落地。」

此外，某航空業內人士在微博發文指出，該航班上機組人員共8人，搭載旅客64人（成人59人、兒童5人），當天旅客已全部完成撤離。撤離過程中，共4名旅客有輕微擦傷，飛機損傷情況正在檢查。

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