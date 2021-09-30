「外賓專列」新東方快車對大陸民眾開放　金鑽車廂票價一張20萬元

▲乘坐新東方快車遊新疆，最高票價要新台幣20萬元。（圖／翻攝錢江晚報）

記者魏有德／綜合報導

大陸新疆「新東方快車」曾為外賓遊新疆時搭乘的專屬列車，經過改造升級後，這輛曾載過微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的列車今年正式對大陸民眾開放。不過，要搭上一趟新東方快車票價並不便宜，最高級的金鑽車廂從1.6萬元人民幣（6.8萬元新台幣）起跳，最貴行程達4.7萬元人民幣（約20萬元新台幣）。

▲新東方快車金鑽車廂擁有舒適的獨立空間及景觀窗。（圖／翻攝錢江晚報）

《錢江晚報》報導，「新東方快車」包含8個金鑽車廂、5個藍鑽車廂，全列車標準載客量僅204人，大陸目前僅有近600人體驗過這班奢華旅遊專列。此外，「新東方快車」針對客戶需求訂製行程，目前分為兩條線路，一條穿越南北疆，一條則是沿絲綢之路行駛。

烏魯木齊鐵道國際旅行社「新東方快車」項目組負責人王璟表示，「新東方快車」過去20年只接待境外遊客，直到2021年才向國內遊客開放，「新車體是2020年投資幾千萬（人民幣），由25G型客車全新改裝而成，時速120公里。」

▲新東方快車的宴會廳車廂。（圖／翻攝錢江晚報）

據了解，最高等級的金鑽車廂提供四個雙人套間，配備超大觀景玻璃窗、1.5公尺的床、乾濕分離的獨立衛浴、360°無死角化妝鏡、超大儲物櫃、密碼保險箱以及小型冰箱，還擁有專屬的包廂叫餐服務，堪比「移動的星級飯店」，也被稱為大陸境內「最昂貴的列車」。

▲新東方快車藍鑽車廂富有兩組上下舖床位，上鋪可翻折收起。（圖／翻攝錢江晚報）

公開資訊顯示，「東方快車」這個名稱出現在1985年，是當時最豪華的列車，主要沿著「古絲綢之路」行駛，但由於票價昂貴、載客量有限，這班列車逐漸演變成「外賓專用列車」，比爾蓋茲於1995年便搭乘這班列車遊覽長城嘉峪關至敦煌這條路線。