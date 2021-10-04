無視美國務院批評　中共軍機今凌晨6度闖我國西南空域

▲共機擾台。（示意圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

10月1日至3日期間，中國解放軍出動93架次軍機進入台灣西南空域。美國國務院於美東時間3日發布聲明，批評中國大陸破壞區域和平穩定。但中共軍機視若無睹，今（4日）凌晨6度繞台，已連4日進入我國空域。

根據廣播及航機紀錄，中共軍機今於03時37分、04時03分、05時01分、05時02分、06時13分、07時28分多批次多空層我ADIZ（西南空域），我空軍多機型在空監控，並6度廣播驅離。

根據「台灣西南空域」粉絲專頁記錄，共機本月累計進入我空域4天，廣播驅離紀錄共計50次。2021年累計進入我空域200天，廣播驅離紀錄共計589次。國防部公布2021年累計進入我空域169天，604架次，本月已公布93架次。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）於美東時間3日發布聲明指出，美國對於中華人民共和國在台灣附近的挑釁軍事活動深感關切，這破壞區域和平與穩定，且有誤判風險，敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫，台海地區的和平與穩定符合美國長久利益，美國將繼續協助台灣維持足夠的自衛能力，將恪守美中三公報、台灣關係法與六項保證的承諾。

普萊斯指出，美國對台承諾堅若磐石，這項承諾有助於維持台海及區域和平與穩定，美方將繼續與朋友及盟友並肩，促進共同繁榮、安全與價值，並深化與民主台灣的關係。