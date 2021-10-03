3天累計「93架次」共機擾台！美國務院喊話中國：停止對台施壓脅迫

▲一架空警500預警機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。（圖／國防部提供）

記者閔文昱／綜合報導

台灣西南空域粉絲專頁今（3日）指出，共軍空警500、運8反潛機下午進入我西南空域，也是本月共軍累計進入我空域連續第3天，廣播驅離紀錄也共計44次。對此，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）罕見主動聲明表示，中國破壞區域和平與穩定，恐怕會導致「誤判」，要求中方停止對台灣的施壓及脅迫。

國防部指出，殲-16機8架次、蘇愷-30機4架次、運-8反潛機2架次，以及空警-500機2架次，共16架次共機於3日日間進入我西南空域，空軍立即升空廣播驅離，其中甚至收到不明聲源爆粗口「X你個媽」，而國防部2日公布的共軍動態，39架次更創下單日最多的紀錄，引發國際關注。

▲16架次共機擾台。（圖／國防部提供）

美國國務院發言人普萊斯今天上午發出聲明指出，美國對於中國在台灣附近的挑釁軍事活動相當關切，這行徑破壞區域的和平與穩定，也增加誤判的風險，要求中國停止在軍事、外交與經濟上，對台灣施壓及脅迫。

普萊斯提到，台海的和平與穩定符合美國長期利益，美方會繼續協助台灣維持足夠自我防衛能力，並履行在美中三項聯合公報、台灣關係法及六項保證的承諾。他強調，這些承諾堅若磐石，有助維繫台海與區域的和平穩定，美方會持續支持盟友，推進共同繁榮、安全與價值，並深化與民主台灣的關係。

根據台灣西南空域粉絲專頁統計，2021年共軍累計進入我空域199天，廣播驅離紀錄共計583次；國防部公布2021年共軍累計進入我空域168天，596架次，本月已公布77架次。

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